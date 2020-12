El Ayuntamiento de Íllar ha acordado dar ayudas de hasta 1.000 euros a familias que tengan o adopten a un hijo menor de seis años en el municipio y lo escolaricen en el colegio público rural (CPR) Valle del Andarax como aliciente para frenar la disminución de población y tratar de mantener el centro escolar, que constituye un "pilar fundamental de servicios a prestarse en este municipio".

Así lo recoge el texto de la ordenanza aprobada inicialmente por el Consistorio, en el que se detalla que la ayuda consistirá en una prestación económica de pago único de 300 euros por nacimiento o adopción de hijo menor de seis años y además un pago de 700 euros, que se otorgará una vez el niño haya sido escolarizado y haya habitado en el municipio durante tres años de forma continuada.

"puede llegar un momento en que la escasa población impida atender unos servicios públicos adecuados y dignos", defienden desde el Ayuntamiento de Íllar

El Ayuntamiento ha detectado que en los últimos años existe una "clara tendencia a la disminución de la población"; un hecho que implica "graves consecuencias" para el municipio ya que "puede llegar un momento en que la escasa población impida atender unos servicios públicos adecuados y dignos, por otra parte, imprescindibles en los tiempos actuales", según han apreciado.

Con una población de 364 personas y una tasa de natalidad "muy baja", la corporación entiende que sin los servicios fundamentales "aún se incrementará más la tendencia a no residir en la localidad en busca de servicios que aumenten la calidad de vida de los ciudadanos".

"Si la escuela pública no pudiera mantenerse, los jóvenes perderían el arraigo a esta población, y la solución sería extremadamente difícil", han advertido desde el Ayuntamiento, que cree que no puede "permanecer impasible ante la situación" y por ello, ha adoptado medidas para fomentar la natalidad "aún sabiendo que su efecto no es muy significativo".

La ordenanza, que inicia su periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva, contempla como beneficiarios de las ayudas a los progenitores o adoptantes de los niños con la custodia de sus hijos, incluidos los residentes extranjeros, siempre que al menos uno de los padres esté empadronado en la localidad con una antigüedad mínima de seis meses ininterrumpidos anteriores al nacimiento o la adopción.

Asimismo, el recién nacido tiene que haber sido empadronado por primera vez en el mismo municipio y domicilio que los padres beneficiarios. En caso de adopción, se dará el plazo de un mes para inscribirse en el padrón desde la resolución judicial que apruebe la adopción. Así, los beneficiarios deben comprometerse a seguir al menos uno de ellos empadronado en el municipio de Íllar, así como el compromiso de la escolarización futura del menor, en el colegio público Valle del Andarax.