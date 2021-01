Los trabajos de extinción del incendio de Berja, "lentos" pero "según lo previsto"

La consejera Carmen Crespo ha señalado este mediodía que los trabajos de extinción del incendio de Berja "van lentos" por dos cuestiones fundamentales como son las dificultades para el acceso de los medios terrestres y también la problemática que están encontrando los medios aéreos en el repostaje.

Para los medios terrestres, la dificultad en el acceso radica en que se trata de una zona muy escarpada, y tal y como apuntaba el director del COR, Juan Sánchez Ruiz, desde que dejan los coches hasta llegar al lado de la llama "son dos o tres horas". En cuanto a los medios aéreos, su dificultad se encuentra en que "el mar está bastante picado y eso lleva a repostar más lento".

Son las dos principales dificultades que se está encontrando el trabajo de extinción del incendio de Berja, si bien, destaca Crespo, "todo el trabajo que se está haciendo toda la mañana se está realizando tal y como se pensaba".

"Vamos dentro de lo previsible, no ha empeorado y tenemos la perspectiva de poder seguir trabajando para darlo por estabilizado en cuanto se pueda", ha apuntado la consejera. A pesar de que la AEMET ha aumentado la alerta de viento en Almería de amarilla a naranja, "en principio no está siendo tan negativo como pensábamos y por ahora está respetando", ha comentado Sánchez Ruiz, quien confía en que "si se mantiene así acabaremos bien y pronto y si no, nos costará un poco más pero también lo acabaremos".

El incendio, registrado ayer por la tarde, se ubica en un enclave con presencia de minería, con numerosos pozos, lo que ha dificultado las labores de extinción en condiciones de seguridad durante la noche, si bien el Infoca ha conseguido estabilizarlo antes de que el viento sople al mediodía, tal y como está previsto.