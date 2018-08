Las lámparas del Convento

El Ayuntamiento de Albox lleva años viviendo tiempos convulsos. Los continuos cambios de gobierno, de alcalde y de siglas han motivado una crisis institucional que ha derivado en que en estos momentos el independiente Francisco Torrecillas gobierne en solitario solo con el apoyo del tránsfuga del PSOE, José Campoy, mientras en la oposición PSOE y PP con una abrumadora mayoría se ven relegados a un segundo plano.

La inverosímil situación ha generado que cualquier aprobación, obra o inversión conlleve tensiones políticas en las diferentes bancadas. La última ha tenido lugar en las redes sociales y está generando una gran repercusión mediática. Se trata de la adquisición de las lámparas para las obras del remodelado convento que están permitiendo recuperar un edificio muy querido por los albojenses y que se encontraba en el más absoluto abandono para convertirlo en un inmueble que será un símbolo para el municipio como futura sede del Ayuntamiento.

Hace unos días, Juan Pedro Pérez Quiles, portavoz del PP, señalaba que "una comitiva municipal compuesta por el alcalde y el teniente alcalde se desplace a Córdoba (740Km) para comprar un par de lámparas que perfectamente se podrían haber encargado en un establecimiento abierto y que paga sus impuestos en Albox, digan lo que digan, de ninguna manera me puede parecer bien".

Torrecillas no ha tardado en responderle para puntualizar sus palabras asegurando que "no hemos estado en Cordoba capital, ha sido en Lucena, ida y vuelta 414km. Llevamos varios meses buscando el tipo de lámparas que se necesitan en el Convento, en Albox no las hay y vamos a comprar directamente en fabrica, con lo cual, nos salen la mitad mas baratas".

El alcalde ha explicado que el coste asciende a 4.209 euros e incluyen una lámpara de tres pisos de 28 brazos, tres metros de altura y 2,5 metros de diámetro, una lámpara de dos pisos de 12 brazos, 1,5 metros de altura y 1,5 de diametro; una lámpara de un piso y 4 brazos; 17 apliques iguales a las lámparas de tres brazos y seis apliques de dos brazos iguales a los anteriores. "Este material es forja. Si este señor, encuentra este material en Albox u otro sitio a igual precio o mas barato que lo diga y ahi lo compro", ha espetado el regidor.

Torrecillas, molesto por las críticas del PP, ha hecho hincapié de su gestión en su perfil personal de la red social Facebook al afirmar que "desde que soy alcalde administro el dinero público como nunca se ha hecho. Ayer el señor Campoy y yo nos gastamos entre desayuno y comida el importe de: desayuno 5,30 euros, comida en Riofrío 24euros Total 29,30 euros".