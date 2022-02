Lourdes Ramos: “Tenemos muchas ganas de este Día de la Naranja, no va a ser al 100% pero sí al 95%”

–Regresa el Día de la Naranja. ¿Con muchas ganas?

–La verdad es que tenemos muchísimas ganas. Vamos a esperar que todo salga bien, que no haya ninguna incidencia y que a todos los negocios le vaya todo bien.

–El año pasado tuvieron que trasladar la fecha a octubre, debido a la situación sanitaria. ¿Cómo lo afrontan en esta ocasión?

–El año pasado fue la primera vez que nos vimos obligados a aplazarlo, pero al final lo pudimos realizado en octubre. No lo vamos a realizar al 100%, pero sí al 95%. Por ejemplo, los papaviejos no se van a hacer como tradicionalmente y no se va a poder ver a las mujeres de nuestro municipio haciéndolos, pero los vamos a tener ya elaborados.

–¿Qué medidas de prevención van a tener?

–Es importante que mantengamos las medidas de prevención y que llevemos la mascarilla ante las aglomeraciones de gente que se espera. Es cierto que el uso de la mascarilla en el exterior ya no es obligatorio, pero sí en aglomeraciones. Mi recomendación es que no olvidemos nunca que cuando estemos en una aglomeración tenemos que llevar la mascarilla puesta. Es lo único.

–¿Qué más van a tener este domingo en el municipio?

–Vamos a contar con más de 40 puestos que ya han confirmado su presencia , la gran fuente de zumo de naranja, el tren turístico con el que vamos a visitar la vega, colchonetas y juegos para animar a los niños, un showcooking en directo a las 11:00 horas con un plato que tiene en la naranja su ingrediente principal, vamos a tener un photocall y otro photocall gigante de globos que es la primera vez que vamos a tener y que es muy bonito, la exposición que irá dedicada a los diez nombramientos de la Naranja de Oro y también a los comerciantes que ayudaron durante muchísimos años para conseguir la comercialización del cítrico. Eso es lo que nos vamos a encontrar entre muchas otras cosas y sorpresas, o animación durante toda la mañana. El acto institucional, que será a las doce. Vamos a tener baile con la escuela de baile municipal; la Big Band Andarax, que pertenece a la asociación musical de Gádor y que es muy conocida a nivel provincial, y vamos a terminar bailando con Los Vinilos, un grupo de la provincia también muy conocido.

–Este año, además, tendrán la novedad de los Príncipes de la Naranja. ¿En qué consiste esta iniciativa?

–Es una iniciativa nueva, la iniciamos este año por primera vez coincidiendo con la décima edición. Queríamos innovar en algo y acordamos hacer protagonistas a los niños y por eso la Naranja va a tener también unos príncipes.

–Y en esta décima edición, premio de la Naranja de Oro para José García Carrión.

–José García Carrión va a recibir un homenaje y un agradecimiento público por la gran inversión que empezó a realizar en 1999 y que sigue realizando en nuestro pueblo, que da muchísima riqueza y muchísimo empleo, y creo que es muy merecida esta Naranja de Oro a la figura de José García Carrión. Va a ser un homenaje público a su persona y el agradecimiento por apostar por Gádor, invertir en Gádor y ayudar a Gádor.

–Además, quieren hacer partícipes a la provincia y van a recibir autobuses, ¿no es así?

–Van a venir diferentes autobuses al municipio. Al Consorcio de Transportes del Área Metropolitana le pedimos, como todos los años, una línea para darle la oportunidad a las personas que no tienen coche o que saben que va a resultar difícil encontrar aparcamiento en el pueblo. Tenemos la oportunidad de tener un transporte público y que la gente lo utilice. Tendremos una línea que saldrá de Almería a las 10:00 desde la Estación Intermodal y que sale de Gádor hacia Almería a las tres y media de la tarde.