“En los meses que restan de este año nada será igual”

¿Cuántos casos de coronavirus se han detectado en el municipio de Lubrín?

– Se ha registrado un caso en un familia de la barriada del Pocico. La madre y el hijo están bien, pero el padre sigue ingresado. Nos tememos que se hayan dado algún caso más, pero que lo ha pasado durante el confinamiento en casa.

–¿Qué medidas ha puesto en práctica el Ayuntamiento para evitar la expansión?

– Desinfectamos todos los días, con un tractor, el casco urbano y el barrio donde se ha detectado el positivo. También hemos puesto un servicio de ayuda a domicilio para proveer a los vecinos que lo necesitan de los medicamentos y comida. Hemos comprado, con recursos propios, 4600 mascarillas, que todavía no se han agotado, y geles hidroalcohólicos. De la Delegación hemos recibido 200 y la Diputación nos ha entregado 150 mascarillas más.

–¿Con qué tipo de ayudas económicas han contado?

–El Ayuntamiento de Lubrín ha tenido que adelantar el dinero para hacer estas compras. Estamos a la espera de recibir la ayuda que la Junta de Andalucía ha comprometido con los municipios de menos de 1500 habitantes. Todavía no nos la han ingresado y rondará lo 21.000 euros, que nos vendrán muy bien.

–¿Y de cara al ‘día después’ de esta crisis sanitaria?

– Vamos a poner en marcha un plan de apoyo a los negocios del municipio, pero estos momentos todavía no puedo adelantar. Todo es una cadena y la economía y el desempleo se van a ver afectados y eso me preocupa bastante. Lubrín tiene alrededor de 100 plazas disponibles de casas rurales y algunas han cerrado. En la actualidad, habrá unas 80 plazas.

–¿Cómo adivina que pueden ser nuestras vidas tras confinamiento?

– No van a ser iguales hasta que no se descubra una vacuna contra este virus. Desde luego, los meses que resta de 2020 no van a ser iguales a los de antes. Hay fiestas populares y actividades deportivas, que resultan esenciales en nuestro municipio, pero tendremos que extremar las medidas de seguridad si se consiguen hacer. Nada será igual.

–¿Cómo es el comportamiento de sus convecinos ante esta pandemia?

– El comportamiento en general es bueno. La gente tiene que salir a hacer sus comprar y realizar sus gestiones. Ocurre que en Lubrín la gran mayoría de los servicios está en la calle principal y los vecinos confluyen allí.

–Lubrín tiene una población de 1477 habitantes, según el Padrón municipal al 1 de enero de 2019, de los que 580 personas tienen más de 65 años.

– Lubrín, como otros muchos pueblos del interior de la provincia, tiene un población envejecida y esa circunstancia añade preocupación con esta pandemia, al ser un grupo de riesgo.

– Pero no todo es oscuro y triste. Desde su ayuntamiento le han hecho un guiño a la imaginación con un concurso online, con una gran respuesta.

– Hemos puesto en marcha, gracias a la iniciativa de la Concejalía de Deportes, una herramienta lúdico-cultural, para que los vecinos aprovechen el tiempo libre y aprender cosas sobre nuestro pueblo. Se ha tratado de un juego que ha puesto a prueba los conocimientos sobre la historia, cultura y turismo de Lubrín. En los primeros días se llegó a 100 jugadores, el tope del concurso. Se registraban las puntuaciones conseguidas en las preguntas del juego y al acabar la partida, cada jugador/a podía comprobar su posición en el ránking ya que se premiarán a aquellas que consigan las primeras tres posiciones. Son cosas que hay que tener en cuenta en la situación que estamos.

–¿Qué proyectos tienen paralizados por el Covid-19?

– Más que el coronavirus, los proyectos los tenemos paralizados por falta de tesorería, ya que todavía no tenemos aprobados los presupuestos de 2020. Tenemos dos o tres proyectos con financiación de fondos europeos.

–¿Y la actualidad municipal?

–Yo acudo al Ayuntamiento a diario, entre tres y cuatro horas y nos vamos turnando dos personas cada día. El resto de personal está en la calle para relizar las tareas de desinfección y de abastecimiento.