Tensa espera con la moción de censura en Gérgal

El Ayuntamiento de Gérgal vive días convulsos hasta la celebración este próximo viernes 31 de enero del pleno en el que se votará la moción de censura presentada por la socialista Antonia Contreras, que ganó las pasadas elecciones municipales de mayo de 2019, contra el actual alcalde Miguel Guijarro (PP) que gobierna con el apoyo de los dos ediles de Ciudadanos.

Como ya adelantó este periódico, Contreras consiguió convencer al actual teniente alcalde José Mateo (Cs) para que apoyase la moción de censura alcanzando así la mayoría absoluta (5 ediles) con la que apear de la Alcaldía a Guijarro.

Las palabras de Contreras a Diario de Almería son premonitorias de lo que se está viviendo en la localidad al apuntar que “si prospera la moción de censura vamos a empezar de cero y devolver a la vida a Gérgal, un pueblo que ahora mismo está abandonado”. La socialista se mostró prudente y no quiso certificar al 100% ese pacto puesto que era conocedora que con diez días hábiles por delante “todo puede pasar”. Y tal y como ha podido saber este periódico, desde Ciudadanos se trabaja en convencer a Mateo para que rechace apoyar a esta moción de censura ya que el objetivo es mantener el pacto de gobierno con el PP que le permitiría el año que viene gobernar en el Ayuntamiento al negociar en la investidura el reparto de la vara de mando dos años para Guijarro y otros dos para Mateo.

Con Contreras en el gobierno, Mateo seguiría ostentando el mismo cargo pero la Alcaldía sería para el PSOE los 3 años y medio que quedan de legislatura tal y como precisó la socialista a este periódico.

Por esta razón, desde Ciudadanos se trabaja para reconducir la situación y evitar la pérdida de una Alcaldía que vendría a poner en alza al partido a nivel provincial con la gestión de otro ayuntamiento.

Por ello, no es descartable que en las próximas horas el partido anuncie la ruptura de las negociaciones con el PSOE tras convencer a Mateo que en boca de Contreras “se ha dado cuenta que con Guijarro no se puede gobernar y no se hace nada en el pueblo, que va para atrás y que está perdiendo peso e influencia”.