Una moción que vale doble o triple

Un pleno municipal es una reunión que se celebra en un Ayuntamiento de cualquier municipio español donde todos los concejales presididos por el Alcalde debaten y aprueban decisiones de interés general del municipio. El vivido en la mañana de ayer en Gérgal dirimía el futuro del pueblo para los próximos tres años (cambio de gobierno mediante) y contó, además, con la combativa participación de una veintena de vecinos que ocuparon las escasas sillas del salón plenario de este pequeño municipio de poco más de mil vecinos de la comarca del Río Nacimiento. También había alcaldes socialistas (Fiñana y Abrucena) y responsables provinciales como Antonio Martínez y Rodrigo Sánchez.

La expectación era máxima. Tocaba decidir, como único punto en el Orden del Día, si procedía o no la moción de censura rubricada hace dos semanas por el PSOE y el edil de Ciudadanos José Mateo para apear de la Alcaldía al popular Miguel Guijarro. Un condicionante que venía precedido por la renuncia 72 horas antes de Mateo de apoyar dicha moción tras llegar a un acuerdo con el PP para mejorar el pacto de gobierno y tener más áreas de responsabilidad (Cultura y Festejos) y adelantar el cambio de vara de mando de junio a febrero de 2021. Todo ventajas para la formación naranja para evitar perder una Alcaldía en la que como decía una vecina de avanzada edad bastante enojada a escasos minutos de iniciarse el pleno “debería estar en manos del PSOE que para eso ganaron las elecciones”. Y razón no le faltaba porque el PSOE en mayo de 2019 se quedó a 8 votos de la mayoría absoluta.

Miguel Guijarro, alcalde de Gérgal "Si tan mal va el pueblo no habéis presentado mociones. Es injusto decirme que soy un freno”

Una decisión, de votar o no esa moción, que tenía que tomar la Mesa de Edad compuesta por los ediles de mayor y menor edad, en este caso, por Leonor Membrive (anterior alcaldesa socialista) y Minerva Martínez (también del PSOE) que, contra todo pronóstico y cogiendo desprevenidos a Mateo y Guijarro, decidieron votarla tras la lectura por parte del Secretario del Ayuntamiento de toda la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de Junio, del Régimen Electoral General (LOREG) que estipula los condicionantes para tal efecto. Y con la ley en la mano, si no lo hacían esa moción de censura no sería computable por lo que podrían presentar otra más adelante.

La jugada estaba clara. Perder una batalla (la Alcaldía) pero ganar la guerra (la próximas elecciones poniendo en evidencia a los rivales políticos). Así lo demostró en su discurso Antonia Contreras para defender esa moción de censura. Tranquila pero a su vez decepcionada le recriminó a Mateo, a escaso un metro de ella, que “el PSOE ha ido hasta el final con todas las consecuencias y lo dijimos el mismo día que la presentamos. Y lo hacemos porque fue Ciudadanos quien vino a buscarnos y yo te dije (con la mirada fija en Mateo) que, si íbamos hasta el final, aquí nos tenías a mí y a mis tres concejalas. Al final nos has dejado tirados y así os va a Ciudadanos”.

Un discurso que generó un efusivo aplauso de todos los asistentes que comenzaron a recriminar al edil de la formación naranja su decisión: “¿por qué no te estuviste quieto?” , “¡menudo paripé has montado José!” se escuchaba desde la bancada del público.

Antonia Contreras, portavoz del PSOE "Hemos llegado hasta el final con todas las consecuencias. Nos has dejado tirados, Mateo”

Seguidamente, antes de la moción, también tuvo turno de palabra Miguel Guijarro que reprendió al PSOE su contradicción al apuntar que “si tan mal va el pueblo como estáis comentando y yo soy un freno para él, algo que no me merezco y que es totalmente injusto, ¿por qué no habéis presentado ninguna moción para darnos un toque de atención o mejorar las cosas?”. Guijarro le recordó a Contreras que “aquí gobernamos los 9 ediles (4 del PSOE, 3 del PP y 2 de Cs) y que como en todo matrimonio o grupo la convivencia es difícil y a veces hay que ceder”.

Mateo, en su turno de palabra como portavoz, pidió perdón porque “no tenía ni idea de la repercusión que iba a provocar mi decisión” y lamentó que el PSOE “ha perdido la posibilidad de volver a poder presentar una moción al obligarnos a votarla a sabiendas de que no voy a daros mi apoyo”, espetó.

Después llegaría el momento de la votación y el final esperado con las 5 manos en alto de populares y naranjas para tumbar una moción que estaba muerta prácticamente al día siguiente de rubricarse. “¡Vaya numerito habéis montado!” recriminaba otro vecino.

José Mateo, portavoz de Cs "No tenía ni idea de la repercursión que iba a tener mi decisión. Pido perdón”

La simbología del pleno tiene dos y hasta tres lecturas. La primera, que Miguel Guijarro se asegura seguir gobernando con el apoyo de Cs. La segunda, que el PSOE puede salir reforzado de la misma tras cumplir su plabra a sabiendas de que le perjudicaba al no poder presentar ninguna más en la legislatura. Y la tercera, que el pacto Cs y PP, ahora sin presión, puede volar por los aires y la cesión de la vara de mando en febrero puede ser una utopía. El tiempo lo dirá.