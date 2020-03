Aparece muerta Benjamín, la tortuga boba sin una aleta que salvó Equinac

Hacía días que el transmisor que llevaba pegado a su caparazón no daba señales y ayer Equinac recibió la triste noticia. La tortuga boba Benjamín, que había sido reintroducida en el mar hace 19 meses, ha aparecido muerta en playas de Doñana (Cádiz).

“Pensábamos que no recibíamos señal porque la vida útil de estos equipos había llegado a su fin, puesto que no suelen durar tanto tiempo, pero no era por eso”, cuenta Equinac en su perfil de Facebook.

Personal de Doñana hallaron el cadáver y se lo han comunicado a la veterinaria Carolina Fernández, de una empresa que da cobertura al centro de recuperación de animales marinos del CEGMA de la Junta de Andalucía, quien a su vez lo puso rápidamente en conocimiento de la coordinadora de Equinac.

“Benjamín supuso un gran esfuerzo de recuperación para Equinac, pues invertimos dos años en atenderla de la amputación que hubo que realizarle a una de sus aletas delanteras, que había sido destrozada por un arte de pesca”.

Durante su paso por el centro de recuperación de Almerimar, Benjamín creció bastante y ganó el triple de peso, se fortaleció y se decidió que podía volver al mar, ya que muchas otras tortugas marinas sin una aleta han sobrevivido perfectamente. Para su seguimiento, el Ministerio de Transición Ecológica compró un transmisor de satélite y gracias a Eduardo Belda, de la Universidad Politécnica de Valencia, se sufragaron los 130 euros mensuales para recibir la señal.

“Durante 19 meses Benjamín ha estado sobreviviendo en el mar, pero ese tiempo llegó a su fin”, cuentan. Se le practicará la necropsia para obtener algún dato de las posibles causas de su muerte. “Estamos muy tristes, pero esto funciona así, nosotros las recuperamos, las ponemos en marcha, son animales salvajes que deben volver a su hogar y en el mar, lleno de peligros”, lamentan.