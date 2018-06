El municipio renovará el alumbrado público para favorecer el ahorro energético

El Ayuntamiento de Gádor renovará el alumbrado público en cerca de una treintena de calles y plazas del municipio para favorecer el ahorro energético.

La alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos Rodríguez, en representación del Ayuntamiento, y la empresa adjudicataria, Juan Cruz Díaz, acaban de firmar el contrato administrativo para la realización este importante proyecto de reposición del alumbrado público, cuyas obras comenzarán ejecutarse en este mes de junio y tendrán un plazo de ejecución de siete semanas, a partir de la firma del acta de replanteo y autorización para el inicio de los trabajos.

Una actuación que la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, ha calificado de muy beneficiosa para el municipio, ya que va a permitir la reposición de más de 250 puntos de luz de calles y plazas de la villa, mediante luminaria tipo led de bajo consumo, que "se va a traducir en un considerable ahorro energético".

"La reposición de las viejas lámparas de tipo vapor de mercurio y halogenuro metálico por las nuevas del tipo leed va a suponer un ahorro estimado superior al 50 por ciento en la facturación eléctrica. De una parte, optimizamos la eficiencia energética gracias al mayor rendimiento de este tipo de luminaria y, de otra, reducimos el consumo energético y la contaminación lumínica", explica Lourdes Ramos.

El proyecto de renovación del alumbrado público en Gádor se llevará a cabo en las siguientes vías del municipio: C/ Canalejas, antigua Carretera N-324, Ctra. Las Minas, C/ Aguilar Giones, C/ Alberto Giménez Becerril, Plaza Madrid, C/ Sierra de Gádor, Plaza Azahar, C/ La Paz, Plaza Barranquillo, C/ Poñas, Avda. Federico García Lorca, Plaza la Ermita, C/ Organista Onofre, C/ Mártires de la Libertad, C/ Pintor Díaz Molina, C/ Monumento, C/ Juan Oña, C/ Aguilera, C/ José Albarracín, C/ Real, Plaza de la Constitución, Avenida Andalucía, Plaza de las Maestras y Plaza San Antonio.

La inversión para la ejecución de las obras contempladas en el proyecto de reposición de alumbrado público en Gádor asciende a 225.287 euros, entre Junta y Ayuntamiento.