AV. Las Berlingas, la última en llegar al movimiento vecinal nijareño

El movimiento asociativo se ha movido y ha ganado en presencia con la constitución de dos nuevos colectivos vecinales, registrados en Las Negras y San Isidro, en los dos últimos meses, a los que se unió antes la Asociación de Vecinos de San José.

Asociación de Vecinos Las Berlingas es el nombre bajo el que se ha constituido y registrado formalmente en la populosa barriada de San Isidro “ para iniciar este proyecto que tanto necesita nuestro pueblo”, señalan sus promotores en redes sociales. El proyecto arranca de la “necesidad de un pueblo por luchar por su entorno, por intentar darle dignidad y no tengamos que irnos “ añaden.

María José Torres Cervantes es la asociada que ejerce las funciones de presidenta. Su vicepresidenta responde al nombre de Beatriz Clemente Fernández; el secretario es Andrei Coman y la tesorera se llama Mariella Paragliola. La Junta Directa se completa con ocho vocales. A saber: Jorge Almansa Risquez; Jennifer Helene Hattler; Lucia Muñoz Asensio; Dolores Membrives Montes; Vicente Caballero Montoya; Antonia Bravo Rey; Maria Dolores Torres Torres y Montserrat Ripoll Garrido.

Días después de anunciar en redes sociales su constitución como asociación, su Junta Directiva se ha visto en la necesidad de acallar “informaciones falsas sobre nuestras intenciones” y de reiterar sus objetivos fundacionales. “Esta Asociación ha nacido con la idea de hacer de San Isidro un pueblo agradable de vivir y convertirlo en uno de los núcleo de población más bonitos de Níjar”, han declarado en su red social de facebook.

“No queremos abandona nuestro pueblo de nacimiento o adoptivo. Queremos que San Isidro no sea una ciudad dormitorio o de paso mientras se busca casa en Retamar o Almería” señalan en otro párrafo de su contestación. Y desmienten que sean “una asociación política. No queremos ir contra el Ayuntamiento, sea del color político que sea” subrayan.

“Queremos trabajar codo con codo con el consistorio para transmitir las inquietudes y necesidades de los ciudadanos, Queremos ser el vehículos de transmisión entre el pueblo y sus gobernantes y las mejoras que consigamos serán para el beneficio de todos sin excepciones”, aseguran para finalizar.

“Para luchar contra este cambio de identidad y en defensa de la calidad de vida en Las Negras”, se han constituido este verano la Asociación de vecinos Las Negras (@avlasnegras ) y la Asociación Las Negras (@lasnegrasmas).Estos colectivos, junto a la asociación Los Cortijos de Las Negras, han unido sus fuerzas con este propósito común.

La consecuencia es que “se está cambiando totalmente la identidad de Las Negras con el objetivo de competir con el modelo de turismo masivo de borrachera de otras localidades del Levante español” comentan. La nueva asociación ha iniciado su actividad con la primera reunión y cuenta con el respaldo de un centenar de asociados.La hoja de ruta de esta nueva asociación, que ya se ha reunido con la alcaldesa nijareña, Esperanza Pérez Felices, pasa por la organización de actividades culturales, deportivas y de ocio para los vecinos y los más pequeños del pueblo.