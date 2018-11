Adelante Andalucía plantea soluciones a la vivienda en la comarca nijareña

Diego Crespo y María Jesús Amate, candidatos Adelante Andalucía, han compartido una mesa de debate con los vecinos y vecinas de Campohermoso sobre distintos puntos del programa de la política de vivienda de la confluencia, uno de los problemas importantes de la comarca de Níjar.

Diego Crespo ha compartido con los vecinos "la propuestas del proyecto de emergencia habitacional para la erradicación del chabolismo a nivel andaluz, en el que se contempla Níjar como zona prioritaria en la supresión de estas chabolas, que habitan vecinos y vecinas de Níjar, mayoritariamente el colectivo migrante."

El encuentro recordó las medidas concretas que permitirán el acceso al alquiler social a las clases más populares, ya que "en Níjar se han detectado casos de familias que viven en infraviviendas, locales que son habitados como si fueran hogares, sin suministros básicos como la luz y el agua", según señaló Tamara Ferrer, candidata por la lista de Adelante Andalucía.

En Almería hay desalojos por parte del gobierno de Susana Díaz de viviendas de protección oficial, por una dejadez de la administración que no plantea soluciones. La dejadez de la Junta con estos vecinos de Níjar que sobreviven en condiciones de insalubridad sería la vergüenza de cualquier gobierno. Sin embargo a Susana Díaz no parece importarle mucho, esperemos que alargar la situación de estas personas no tenga que ver con el derecho al voto, diría muy poco de un gobierno que se dice de izquierdas" concluyó Crespo,