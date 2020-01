Amigos del Parque alegará contra el hotel rural en Los Ricardillos

La Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar ha anunciado su intención de presentar alegaciones contra el proyecto de construir un hotel rural, de dos estrellas, en el paraje conocido por Los Ricardillos, junto a la Cala de San Pedro, dentro del periodo de información pública de este proyecto que la Junta de Andalucia ha abierto con este fin.

Esta Asociación ya presentó ante el Ayuntamiento de Níjar alegaciones al proyecto de que la finca donde se asientan los restos de un cortijo es zona B1 en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata-Níjar y por tanto, es “incompatible con la construcción de nuevas edificaciones o rehabilitación de las existentes”.

Este colectivo conservacionista alertaba de que el promotor de la actuación no pretende rehabilitar las ruinas existentes en el denominado cortijo ‘El Ricardillo’, “sino construir un edificio de nueva planta en otra ubicación que dice estar en la misma finca pero en otra parcela catastral”, para lo que se acoge al apartado 4.2.11. del Plan de Usos y Gestión del Parque Natural.

La asociación sostiene, sin embargo, que, como las ruinas existentes están en zona B1 y no se pueden rehabilitar “ya que se destina a una actividad económica lucrativa de alojamiento turístico no compatible con los usos y actividades permitidas” en dicha zona, el proyecto no es “viable” de acuerdo al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) ya que sería necesario que existiesen “restos rehabilitables”.

En sus alegaciones, argumentaba que el proyecto no hace ninguna mención “sobre los posibles problemas” que se puedan generar relacionadas con la movilidad sostenible, ya que solo hay “dos formas de acceso; uno peatonal, un sendero de titularidad pública y un antiguo sendero de donde se ha aperturado un camino ilegal para coches, donde el PORN no permite el uso de vehículos ni el estacionamiento”.

“El hotel podría tener aforo para más de 50 personas, lo que supondría incrementar en número exponencial de tráfico rodado en la zona y contravenir el plan de movilidad sostenible del parque”, añadía.

‘Amigos del Parque’ aludía también a la “presión humana” y sus consecuencias sobre la calidad del aire o la contaminación acústica y lumínica sobre una zona “natural que actualmente el totalmente virgen” y reprocha que el promotor “omita realizar un adecuado análisis del tratamiento de aguas residuales cuando no es posible la conexión a la red general y no dispone de medios suficientes para tener una planta propia”.

Expresaba el colectivo su “sorpresa” ante la afirmación “de el suministro eléctrico será mediante un generador, siendo una improvisación que no solo puede general ruidos y una emisión de gases contaminantes sino un propio perjuicio para los propios usuarios de este hotel, por los continuos cortes de luz” y afea que no se refiera “nada relacionado con la autosuficiencia energética o eficiencia”