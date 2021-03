Amigos del Parque no ve bien los dos hoteles proyectados en Rodalquilar, de Níjar

Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar no ha acogido de buen agrado el deseo de levantar dos hoteles rurales en la barriada de Rodalquilar a partir de la rehabilitación de sendos cortijos existentes en sus parcelas respectivas.

Estos establecimientos de uso turístico se proyectan en suelo no urbanizable clasificado por el PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) del Parque Natural como zonas C1 (zonas de cultivos agrícolas). El criterio de ordenación en esta categoría “es el mantenimiento de la capacidad agrológica de los suelos, así como las actividades agrarias y de aquellas otras compatibles”, recuerdan desde esta Asociación.

Estos dos proyectos cuentan con la aprobación del Ayuntamiento de Níjar, en sesión plenaria, y han de obtener la correspondiente autorización ambiental unificada (AAU) por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía antes de su declaración de utilidad pública o interés social que deberá otorgar el ayuntamiento.

Si finalmente el Ayuntamiento de Níjar declara la actuación de utilidad pública o interés social, el promotor “deberá pagar una prestación compensatoria del 2% del presupuesto o coste de la inversión, así como constituir un aval o garantía por importe del 10% de la inversión. Además, deberá pagar la tasa y el impuesto por la licencia de obras y la de primera ocupación cuando termine las obras. Pero con esto no terminan los ingresos del Ayuntamiento de Níjar, ya que cada año ingresaría el impuesto de bienes inmuebles (IBI) correspondiente al establecimiento hotelero”, señala esta Asociación.

Entre las actividades consideradas compatibles en las zonas C1 figura la rehabilitación de construcciones, “pero no el uso como alojamiento turístico. El uso hotelero en el Parque Natural solo se indica como compatible en las zonas C3 y en las zonas D (núcleos urbanos) donde se considera compatible las nuevas edificaciones y la rehabilitación de las existentes para el desarrollo de actividades ligadas al turismo en el medio rural y las actividades de carácter artesanal declaradas de interés público”.

La Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, por esta razón, considera que no deben autorizarse nuevos hoteles en zonas C1, “ya que no es un uso característico del suelo agrícola y supone una degradación del espacio natural”,

La oferta hotelera en el Parque Natural “debe limitarse a los núcleos urbanos o a lo sumo a las zonas C3. El Parque Natural, a su juicio, acabará por llenarse de este tipo de establecimientos dispersos por todo el territorio protegido, ya que transforman el entorno con pavimentación de las zonas circundantes, vallado de recintos y creación de aparcamientos, compactación del terreno, construcción de piscinas... Se incrementa el tráfico de vehículos de clientes y empleados, proveedores, empresas de mantenimiento...”, argumentan.

El hotel rural en el paraje El Albardinal está promovido por una mercantil y en la parcela existen las ruinas de un antiguo cortijo con una superficie rehabilitable de 110,20 metros cuadrados, según consta en un informe del Ayuntamiento de Níjar.

La actuación consiste “en la reconstrucción de esta ruinas y la ampliación de las mismas en un 100% de su superficie, resultando un hotel de 220,40 metros cuadrados, en planta baja y la misma superficie en planta sótano. El hotel tendrá seis habitaciones -en planos aparecen 6, pero en el estudio de viabilidad del proyecto, indica que son 7-, además de zonas comunes, piscina, aparcamientos y zonas ajardinadas”, afirman.

Sus promotores defienden su utilidad pública y su interés social ya que, según sostienen, una de las “principales fuentes de ingresos” de Cabo de Gata y su entorno es el turismo y remarcan que el “principal atractivo” del establecimiento hostelero que proponen es enclave único junto al Playazo, donde se podrá disfrutar de la desconexión de aglomeraciones urbanas”.

“Entendemos que este complejo será de gran interés a turistas que quieran disfrutar de un clima y un paisaje único como el de Rodalquilar”, trasladan en el proyecto de actuación, que destaca “la proximidad de la playa” en un entorno que definen “como seminatural”, y justifica la actuación en esta zona de “especial protección” en que “no hay suelo urbano que cumpla con las características anteriores”.

El hotel del camino de El Playazo está promovido por dos particulares. La actuación consiste en la “rehabilitación de un cortijo existente de 126,96 metros cuadrados y un corral de 36,14 metros cuadrados (en total 163,10 metros cuadrados) y la ampliación de una superficie de 152,35 metros cuadrados (obra de nueva planta), lo que supone una superficie total de edificación de 315,45 metros cuadrados. El hotel tendrá ocho habitaciones y salón social, con piscina, terraza, patio, una era, aparcamientos y otros espacios libres”.

“Llama la atención la construcción de una era -no se trata de la rehabilitación de una era existente, sino que se construye nueva-. Si el uso al que se destina no es el propio de una era - espacio para trillar los cereales y aventarlos para la obtención del grano-, no debería denominarse así, ya que da la impresión de que es la excusa para pavimentar una zona (314,16 metros cuadrados) y no llamarle patio o terraza”, comentan desde asociación conservacionista.