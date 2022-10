Aprobada una de las últimas expropiaciones del carril bici San Isidro. Campohermoso

La Corporación Municipal de Níjar, reunida en Pleno Extraordinario Urgente cebrado ayer, aprobó de forma inicial, con los votos a favor de PSOE (11) y Unidos Podemos Níjar (1), la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras del proyecto de carril ciclo peatonal entre las pedanías de San Isidro y Campohermoso, en su fase II, en un tramo de 45.96 metros cuadrados. Este proyecto se puede encajar con la doble vía que vienen demandando los vecinos.

Esta superficie corresponde a la expropiación de las pasarelas y afecta a tres fincas, cuyos propietarios ceden el uso de este suelo que no su propiedad que está sujeto a la rentabilidad de su aprovechamiento urbanístico. ”No se hn producido impugnaciones en el proceso” descubrió la alcaldesa. La extensión está en una vía pecuaria donde no está permitido construir según la legislación urbanística vigente.

Las obras de ejecución de este carril ciclo peatonal concluirán “ a finales de este año y el carril bici estará en disposición de ser utilizado para enero de 2023”, según anunció la primera edil de los nijareños atendiendo a las previsiones municipales. Este proyecto ha sido incluido en el Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible y ha merecido el apoyo económico del Estado con una subvención de 1.2 millones de euros a través de los fondos europeos, que nos han venido bastante bien porque en un principio la intención de este equipo de gobierno era costear las obras con fondos propios”, indicó Pérez Felices.

La ejecución de este carril ciclo peatonal era “una demanda histórica de los vecinos, ya que esta vía es la une al mayor número de población del municipio entre San Isidro y Campohermoso” y su ejecución no ha estado exenta de dificultades. Los problemas han devenido por las afecciones a la vía pecuaria de la Junta de Andalucía, la carretera provincial de Diputación y a una serie de instalaciones, cuya titularidad no está clara si es de la Junta. Diputación o propietarios.