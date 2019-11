Aprobada la nueva relación de puestos de trabajo

La Corporación municipal de Níjar aprobó ayer, en sesión plenaria, la nueva relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. El acuerdo salió adelante con los votos (11) del PSOE y Vox (3), y la abstención de los seis ediles del PP. El concejal de Adelante Níjar, Alexis Pineda, no acudió a la sesión por temas laborales.

El equipo de gobierno socialista ha valorado de forma positiva la actualización de esta relación de puestos de trabajo. “Es un gran paso por cuanto es la primera vez que se hace y se ha podido hacer porque el Ayuntamiento goza de una situación económica mejorada. Los trabajadores tienen sus derechos y hay que respetarlos”, señaló la portavoz del equipo municipal de gobierno, Yolanda Lozano Salinas.

Esta actualización incorpora una ficha de cada puesto de trabajo y los adecua “en base a una valoración objetiva”, según destacó Lozano Salinas. El grupo municipal de Vox apoyó este acuerdo, pero no sin antes dejar su impronta en la intervención de su portavoz, José Jerez Fernández.

“Esta relación de puestos de trabajo nos recuerda que los funcionarios cobran poco con respecto a lo que cobran los políticos y deberían de cobrar un plus de eficiencia según el grado de satisfacción con los vecinos”, comentó. La portavoz rectificó a Jérez y le recordó que los empleados públicos “ya tienen ese plus, que no es de eficiencia, sino que se llama plus de productividad”.

El Ayuntamiento de Níjar, la cuarta localidad en población de la provincia con más de 30.000 empadronados, por detrás de Almería capital, Roquetas y El Ejido, tiene en nómina a un total de 140 trabajadores. Entre ellos ya no s encuentra el Inspector Jefe de la Policía Municipal, quien ha se ha acogido a una excedencia voluntaria.

El personal funcionario engloba a la gran mayoría de estos empleados públicos, un total de 105 empleados; 28 figuran dentro de la escala de personal laboral y los 7 empleados públicos restantes son eventuales, según se recoge en los presupuestos municipales del actual ejercicio 2019, aprobados el 27 de diciembre de 2018.

El equipo de gobierno socialista hizo uso del capítulo de ruegos y preguntas para responder a una batería de 24 pregunta formuladas por VOX en el pleno del pasado 15 de octubre. La intervención Yolanda Lozano descubrió varios datos. Así, el consistorio ha concedido un total de 323 licencias de primera ocupación a lo largo de este ejercicio; hay 19 licencias de taxis y 6 están vacantes y ha dado traslado 1.700 solicitudes de ayuda en materia agrícola a la Junta de Andalucía.

Con los ediles del PP presentes pero aislados de la refriega, el protagonismo de la sesión volvió a recaer en Vox, Su portavoz, José Jérez, intercambió golpes dialécticos con el PSOE. ”Ahora ganan ustedes, pero ya ganaremos nosotros” dijo desafiante. “Nosotros no mentimos ni engañamos” le espeto la alcaldesa Esperanza Pérez.