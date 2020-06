Arrancan las obras para los colectores de Níjar con 1,8 millones de inversión

El Ayuntamiento de Níjar ha puesto en marcha las obras de la red integral de colectores que permitirá a la comarca dotarse de servicios del ciclo del agua capaces de soportar una población superior a los 50.000 habitantes. La parte iniciada esta semana es la realizada con fondos propios municipales, un plan ideado por Esperanza Pérez a su llegada a la Alcaldía en 2015 y que fue pospuesto hasta ahora, después de poder liquidar la deuda heredada, y conseguir de la Junta de Andalucía la adjudicación de las obras de los tramos no municipales.

La dotación de 1,8 millones de euros que ha comenzado a materializarse corresponde a la parte de las conexiones que afectan directamente a los núcleos urbanos, siendo competencia autonómica aquellos que unen estos centros de población con las depuradoras. “Vamos a intentar por todos los medios que los trabajos se hagan al unísono, porque si en un principio estas obras eran una necesidad para poder atender con seguridad a la población actual y tener la más mínima posibilidad de pensar en crecimiento, tras las lluvias torrenciales del mes de septiembre del pasado año muchos de los tramos de la red antigua resultaron seriamente dañados, lo que pusimos en conocimiento de la Junta para que de una forma decidida y conjunta atajásemos el problema de manera definitiva”, explica la primera edil sobre un plan de actuación que, en su conjunto, supone una inversión de más de 20 millones de euros para el municipio.

Uno de los motivos por los que se reactivó la finalización del plan integral que contempla las nuevas depuradoras de la comarca y sus correspondientes conectores fue precisamente la situación provocada por las lluvias torrenciales, al generar roturas y vertidos de difícil reparación provisional. Así, tanto Junta como Ayuntamiento entendieron que lejos de las pretensiones de mejora de servicios, las obras se habían convertido en una actuación de emergencia.

Con la nueva red de colectores no sólo se amplía la capacidad, sino también la eficiencia, pudiendo garantizar la capacidad de recuperación de agua vertida a la red y que hasta ahora directamente se perdía. La nueva vida que dará el tratamiento del ciclo del agua permitirá otros usos alternativos en una zona en la que precisamente el líquido elemento es uno de los bienes mas preciados. “Hablamos de muchos hectómetros cúbicos que podrán tener una segunda vida, porque no es agua precisamente lo que nos sobra, y las aguas depuradas de hoy, con la tecnología de este momento, no tienen nada que ver con las de 20 años atrás. Son aguas absolutamente viables para un sinfín de usos. En este sentido tenemos no sólo que pensar en la Níjar que somos hoy, sino en esa por la que trabajamos, donde el Puerto Seco se configura como el gran centro logístico de Andalucía oriental, con una concentración de naves de manipulación en esas zonas industriales o en las áreas comerciales que llegarán y que no sólo atenderán las demandas del turismo, sino las expectativas de una comarca a la que ya le toca tener los servicios de una gran ciudad sin perder su origen, lo bonito de ser pueblo”.

Junto a la parte de las obras que el Ayuntamiento de Níjar ha iniciado, se espera que la Junta de Andalucía comunique de manera inminente la puesta en marcha del paquete de inversión que ha adjudicado a la empresa pública Tragsa, perteneciente Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).