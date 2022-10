La Asociación Las Berlingas, de San Isidro, apaga la primera vela de su actividad

Las Berlingas está de onomástica. Esta asociación vecinal de la poblada barriada de San Isidro ha cumplido su primer aniversario y ha sido, de momento, la última que se ha incorporado a movimiento asociativo local junto con la Asociación de San José.

Las Berlingas se constituyó “ para iniciar este proyecto que tanto necesita nuestro pueblo por luchar por su entorno, por intentar darle dignidad y no tengamos que irnos. No queremos abandona nuestro pueblo de nacimiento o adoptivo. Queremos que San Isidro no sea una ciudad dormitorio o de paso mientras se busca casa en Retamar o Almería” señalaron entonces.

Y dejaron claro que son “una asociación política. No queremos ir contra el Ayuntamiento, sea del color político que sea” subrayaron. Los concursos “Decora tu fachada” y “Mercadillo navideño” fueron su presentación pública y alcanzaron una notable notoriedad en participación. Un año después ya son más 170 asociados.

“Gracias a las asociaciones se han conquistado numerosos derechos sociales e instalaciones de dominio público, ya sean de carácter deportivo, cultural o a nivel de infraestructuras, como es el carril bici entre San Isidro y Campohermoso, que se hace porque es una reivindicación social y de los colectivos vecinales, o el arreglo de calles que tenían el pavimento en mal estado, el reasfaltado de varias de las carreteras de la comarca, entre otros muchos logros” ha valorado Esperanza Pérez Felices, alcaldesa de los nijareños/as quien participó con su presencia en este primer aniversario.

“El movimiento asociativo plasma la participación social en los asuntos públicos y se convierte en en interlocutor ante las administraciones” añadió la primera edil quien aniña a los componentes de esta asociación, y que se formen o están en actividad, a que “no paréis, a que seáis creativos en vuestras propuestas y a que crezcáis, porque son las asociaciones las que fomentan ese patrimonio tan importante como intangible que es la vecindad, ese sentimiento que nos une por ser miembros de una misma comunidad, por compartir objetivos de mejora”, señaló en su intervención la presidenta de la Corporación Municipal nijareña,