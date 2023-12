El Ayuntamiento de Níjar desaloja un barco empleado en inmigración irregular en la Isleta del Moro

El Ayuntamiento de Níjar ha atendido una denuncia del presidente de la Asociación de Vecinos de la Isleta del Moro y ha procedido al desalojo de un barco pesquero que embarrancó en octubre con migrantes a bordo en el varadero de esta barriada costera y ha hecho lo propio con otra embarcación en la playa de Los Escullos, donde llevaba cuatro años abandonada.

El consistorio nijareño ha intervenido a pesar de no ser una competencia municipal sino exclusiva de la administración estatal», según ha recordado Antonio Martínez Robles, director de seguridad de Níjar, en una emisora de radio local.

El barco pesquero empleado en la inmigración irregular estaba abandonado desde el 18 de Octubre en el varadero de levante de la Isleta del Moro “justo encima de una zona de posidonia y fauna marítima, con un riesgo real e inminente de contaminación por pérdida de aceite, gasoil, despedazamiento por estar expuesto al oleaje y el viento”, según señaló Eugenio Martín García, presidente de la Asociación de Vecinos de la Isleta del Moro, en una solicitud de retirada enviada al Ayuntamiento de Níjar y a la que ha tenido acceso este periódico.

Este barco supone un "riesgo para la población por su fácil acceso desde la playa, con el riesgo de caídas , juego con los mandos y piezas del barco -motores, depósitos gasoil, redes..- y tiene inutilizado el varadero de la isleta, impidiendo el acceso y la salida de embarcaciones tanto profesionales como deportivas y no pertenece a ningún patrón de la zona ni conocido y no tiene dueño , que no tiene ninguna identificación ni matricula”, advertía la denuncia.

Esta Asociación vecinal, mediante este escrito, solicitaba la retirada de este barco “de manera inminente y lo más rápida posible, o la gestión para su retirada ante los organismos que consideren competentes para su retirada, asumiendo la responsabilidad que les compete si ocurriese cualquier desgracia a las personas o contaminación”. La otra embarcación ya retirada con recursos municipales era un velero abandonado en la playa de Los Escullos desde hace unos cuatro años.

Se la circunstancia que días atrás, otro barco ha encallado a unos escasos 25 metros. “ Se presentó Salvamento Marítimo, pero sin hacer nada y esta embarcación estaba medio hundida y destrozando en la costa desprendiendo gasolina, que ya se huele, lo que impide nadar o bucear, y restos de maderas garrafas” recuerda esta Asociación.