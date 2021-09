El Ayuntamiento de Níjar homenajea al ciclista paraolímpico local Pablo Jaramillo

El Ayuntamiento de Níjar ha homenajeado al deportista nijareño Pablo Jaramillo, medallista en los recientes Juegos Paralímpicos de Tokio, en la recepción que le tributó en el salón de plenos municipal la alcaldesa de la localidad, Esperanza Pérez Felices, y miembros del equipo de gobierno, por su exitosa éxito participación.

.El ciclista Pablo Jaramillo fue medalla de bronce en los paralímpicos de 2020 que se celebraron en 2021, ya que tuvieron que ser aplazados a esta fecha por la pandemia. La disciplina velocidad por equipos C1-C5 lo llevó al pódium juntoa sus compañeros de equipo el valenciano Ricardo Ten y el cordobés Alfonso Cabello.

La primera edil nijareña destacó que “es un orgullo para todos los vecinos del municipio contar con un deportista como Pablo no sólo por ser un referente a nivel internacional, también por su afán de superación, lo que demuestra día a día, por su constancia y su cercanía. Esta medalla es una prueba de que el esfuerzo tiene su recompensa, lo que le hace convertirse en un referente para todos nuestros jóvenes. Él es un deportista de élite, pero siempre reivindica Níjar, lugar en el que lo podemos ver entrenando constantemente”.

Jaramillo ha mostrado su flamante medalla y ha regalado al consistorio el diploma olímpico mientras explicaba lo que ha significado este título que se suma a su amplio palmarés. “Tokio han sido mis primeros Juegos y me ha sorprendido la gran repercusión que ha tenido, no estaba acostumbrado a todo lo que rodea a esta competición. Tengo que destacar que me ha sorprendido el nivel de competitividad del resto de países participantes, todo va al máximo desde el material a la preparación del resto de ciclistas” ha explicado el medallista español.

Jaramillo cuenta cómo empezó su andadura en el mundo de la bicicleta a la que siempre fue aficionado y cómo un accidente de tráfico hizo que su mundo se tambaleara. Después de eso, adaptó su bici y con 22 años se federó y en 2003 ya estaba participando en su primer campeonato de España. Pocos añosdespués, en 2007, participaba en su primer campeonato mundial y desde entonces no se ha bajado de su bicicleta, lo que compagina con su trabajo.

Entrena de lunes a sábado con extrema constancia en sus hábitos deportivos “hay que organizar muy bien la agenda laboral y deportiva”. Uno de sus lugares favoritos para entrenar en el municipio, y por el que se le puede ver a menudo, es la carretera que une Níjar con Lucainena.