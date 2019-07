“Buscamos una agricultura fuerte y un turismo de calidad”

–¿Cómo están transcurriendo estas fiestas de Campohermoso?

–Las fiestas de Campohermoso son muy familiares, y hay que entender que es el verdadero fin de campaña agrícola. La sandía ya está en los mercados, los invernaderos se preparan para la nueva temporada y es el momento en el que la gente de la zona, mayoritariamente dedicada a la agricultura, pueda darse un respiro. Son unas fiestas de muchísima participación ciudadana, en las que los vecinos se involucran muy directamente en actividades que hemos ido incorporando al programa en los últimos años, como el concurso gastronómico Toma Pan y Moja, entre otras muchas.

–¿La inversión para las mismas ha sido mayor o menor que el pasado año?

–Venimos de una situación económica muy ajustada, porque parece fácil olvidar que en las arcas municipales, hace ahora cuatro años, el saldo era de menos veintitrés millones de euros, y aunque hemos intentado atender lo mejor posible a todos los núcleos de población sí que es cierto que no hemos podido invertir todo lo que hubiésemos querido. Poco a poco estamos solucionando esa situación y sí que es cierto que este año se ha notado un poquito más esa posibilidad de inversión en las fiestas. Mejor alumbrado, más actividades, atracciones totalmente novedosas y una feria del mediodía que es la envidia del levante. Campohermoso es el epicentro económico de la comarca de Níjar y ello requiere un esfuerzo especial, ya que son las fiestas que se organizan para un mayor volumen de población, por lo que siempre se tiende a mejorar un poquito más respecto al año anterior. Creo que el trabajo hecho por la comisión de fiestas este año cumple perfectamente con ese compromiso de paulatina mejora.

–¿Hay algún aumento de actividades en variación a 2019?

–Verá, la mayor parte del programa, por no decir en su totalidad, está diseñado por la comisión de fiestas y ese grupo de personas es la que propone y prácticamente decide siempre y cuando se ajuste a las posibilidades económicas del municipio. Para que se haga una idea, este año los niños de Campohermoso cuentan con unas actividades acuáticas muy especiales, con toboganes y otras atracciones que sólo puedes disfrutar si vas a un parque temático. Obviamente si hace tres años lo hubiesen pedido pues sencillamente no podríamos haberlo hecho frente, pero este año contamos con esa novedad, con una fiesta de espuma de colores y otra serie de actividades que se han implementado desde no hace tanto. En los últimos años nos hemos visto obligados a tirar de imaginación, de muchísima creatividad para poder completar el programa con actividades de bajo coste y que al final se están consolidando por si solas y ya no van a desaparecer. Desde el chupinazo al concurso gastronómico y un sinfín de cosas muy de aquí que componen esa completísima agenda de citas para todas las edades. Obviamente lo que más comentará la gente será el ambiente de la feria del mediodía, que es sencillamente espectacular o las actuaciones musicales de la noche, pero realmente hay muchísimo más que eso en las fiestas de Campohermoso.

–Dos meses ya desde las elecciones municipales. ¿Qué podría decirnos de estos primeros 60 días?

–Pues que están siendo muy intensos. La verdad es que no hemos interrumpido el trabajo que teníamos programado desde principios de año. Como bien sabe el equipo de gobierno es el mismo que el conformado para la anterior legislatura, con la novedad de una nueva concejala más al obtener mayoría absoluta. Es cierto que al coincidir con la temporada alta de verano la atención de las zonas turísticas requiere un mayor esfuerzo, y aunque tratamos de optimizar los canales de información y análisis con proyectos como el SmartCity Cabo de Gata-Níjar aún estamos lejos de poder dar el nivel de atención que realmente queremos. Por otro lado, que estemos muy ocupados con el importantísimo incremento de población que tenemos en verano no puede ocasionar que desviemos la atención de asuntos de vital interés para nosotros, como es la necesidad de garantizar el agua al sector agrícola. No es una competencia municipal, pero si nuestra economía depende de ello no podemos abstraernos del problema, todo lo contrario, nos lleva a redoblar esfuerzos en esos contactos, reuniones y búsqueda de apoyos institucionales para poder encontrar la vía de solución. Y lo que buscamos es una solución duradera que garantice la tranquilidad que merece el agricultor, que es el que año a año se juega su patrimonio con cada campaña.

–¿Qué proyectos inmediatos tiene el municipio? ¿Y el gran reto de esta legislatura?

–Seguimos empeñados en poder ofrecer una red de caminos rurales digna y eficiente. Hace unos días visitábamos las obras de la tercera fase llevada a cabo con la colaboración de Diputación, pero como le digo es una tercera fase, un tercio de lo hecho hasta ahora y menos de la mitad de lo que esperamos poder acometer en esta legislatura. Ese trabajo requiere muchísima planificación tanto técnica, para el diseño de las actuaciones, como económica para afrontar la inversión tanto con fondos propios como con todo lo que podamos conseguir de otras administraciones. A partir de ahí tenemos que prepararnos para la llegada del Puerto Seco, esa zona de actividades logísticas que nos va a convertir en la lanzadera de producto al mercado europeo. La llegada de la alta velocidad implica su puesta en marcha, y tenemos que organizar muy bien todos los servicios que requerirá una infraestructura como ésta. El tercer eje sobre el que pivotará la legislatura será la ciudad del cine, un parque tecnológico específico para dar servicio a toda esa industria cinematográfica que desde antaño tiene en Almería, en Níjar especialmente, su lugar predilecto para rodajes. Ahora pretendemos que tengan los medios para sacar desde aquí su producto final, para que pueden pensar en nuestra comarca, en la provincia de Almería, como un lugar en el que es fácil rodar desde pequeños anuncios a grandes superproducciones. Así es como queremos el futuro de Níjar, con una agricultura fuerte, un sector turístico de calidad y respetuoso con el entorno que nos convierte en un destino especial. Si a eso unimos que seremos la capital del transporte de Andalucía oriental y que albergaremos los grandes estudios cinematográficos del sureste español, creo que estamos diseñando un municipio capaz de atraer mucha inversión, porque atractivo no le va a faltar. De momento, este fin de semana, lo que toca es disfrutar de las fiestas de Campohermoso, pero sin perder de vista la hoja de ruta de lo que resta de año.