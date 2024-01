Campoiris, de Níjar; “Nos han arrancado de nuestras manos esta Fiesta para dársela a otro”

Rafael Nieto:" Esta Fiesta va a ser de tradiciones, más bonita y mejor”

El concejal responsable del Área Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Níjar, Rafael Nieto (PP), ha explicado en una emisora de radio local los motivos que han llevado al equipo de gobierno municipal a asumir la organización de esta Fiesta de la Primavera en su edición de 2024 y a la renovación de sus contenidos.

“Este año vamos a hacer la Fiesta de la Primavera, porque creemos que tenemos una programación cultural y un a identidad marcada. La vamos a renombrar y estamos trabajando en ello para hacerlo, aunque todavía no sabemos el nombre que le vamos a dar, pero si puedo adelantar que será una fiesta de tradiciones, más bonita y mejor», ha anunciado este corporativo.



Nieto ha señalado que la responsabilidad recae en el Ayuntamiento. «Tenemos una progranación cultural que seguir y este equipo de gobierno ha venido para hacer cambios. Para seguir haciendo lo mismo. Los vecinos de Níjar no pidieron un cambio. Estamos trabajando de forma inteligente y realizando cambios sustanciales, porque hemos venido a mejorar la calidad de vida en los vecinos. Si hay algo que funciona y no merece la pena cambiarlo y está bien hecho no lo no lo cambiaremos. En este caso creemos que esta fiesta merecía una vuelta y los vecinos la merecían», valora este concejal.



Nieto no entra a a juzgar las características de esta Asociación Cultural Campoiris y quiénes son sus promotores. “No entro quién había o hay o quién está detrás” ha subrayado en esta entrevista radiofónica. La primera edición de esta Fiesta de la Primavera se celebró en 2019 y su celebración se vio interrumpida en sus ediciones de 2020 y 2021 debido a la pandemia del Covid- 19 y a la suspensión de todas las fiestas decretadas desde su alcaldía por este motivo y retomó su actividad en 2022 y 2023.



“Esta Asociación CampoIris dice en el proyecto que presenta que esta fiesta de la Primavera nació para recaudar fondos para la fiestas de Campohermoso, pero lo cierto es que la Comisión de Fiestas de Campohermoso no existe cuando entramos en el Ayuntamiento -PP y Vox firmaron un pacto de gobierno tras las elecciones de julio de 2023- y tuvimos que organizarlas en menos de un mes”.



“Yo no seré quien juzgue a nadie o diga nada sobre si se han llevado o no algo que les corresponde o no pero si puedo hablar con propiedad diciendo que esta Asociación alega que esta fiesta de la Primavera, como ellos la conocen, nació para buscar fondos para las fiestas de Campohermoso y lo cierto es que no han hecho las últimas fiestas de Campohermoso ”, declara Rafael Nieto en otro tramo de la entrevistta..