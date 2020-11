Cáritas reclama arcenes para salvar vidas en la carretera AL-3111 de Níjar

Cáritas Parroquial de la barriada nijareña de San Isidro se ha implicado en la siniestralidad de la carretera provincial AL-3111 San Isidro y Campohermoso, donde se han registrado varios atropellos mortales en los últimos meses, y desarrolla una campaña de recogida de firmas y de concienciación institucional para demandar a la Diputación de Almería que dote a esta vía de una acera o un arcén que evite el alto índice de accidentes de tráfico.

La campaña, con cartelera y recogida de firmas en español, inglés, francés y árabe, insta al presidente del organismo provincial a la construcción de este arcén o acera “debido a los continuos atropellos que se producen en esta vía”, según manifiesta la responsable de Cáritas en San Isidro, Lourdes María Redondo. “Sería un arcén desde el inicio de la recta en dirección hacia El Viso hasta la entrada a Campohermoso. Este tramo tiene casi 12 kilómetros, pero quitadas las travesías de San Isidro y El Viso, en realidad la demanda se centra en unos 9 kilómetros”.

La evidente peligrosidad de esta carretera, donde confluye mucho tráfico pesado y un buen número de trabajadores que se trasladan a trabajar a los invernaderos en bicicleta, ha dejado un reguero de sucesos. En septiembre, se produjeron dos atropellos mortales -un vecino español y otro de origen magrebí- y el último sucedió el pasado 16 de noviembre. “En su inmensa mayoría –exponen Redondo y el párroco Manuel Pozo- las víctimas son inmigrantes que se desplazan en bicicleta y que se ven obligados a hacer “funambulismo” sobre la línea blanca del borde de la vía junto a un denso tráfico”.

La campaña se inició el pasado 5 de noviembre mediante la petición de firmas en la mayor plataforma de peticiones del mundo, change.org (stopaccidentesnijar), y la colocación de cartelería en todas las barriadas del municipio circundantes con esta vía.

“Al iniciar la campaña constatamos que existe sensibilidad ante el problema, pero vimos que la herramienta propuesta no era de fácil uso. Muchas personas no pueden acceder a la página web y se precisa de cuenta de email para firmar. Por ello, la respuesta no estaba siendo satisfactoria, por lo que la campaña ha pasado a ser física, colocando hojas para firmar junto con hidroalcohol en unos 50 establecimientos de municipio”, concluye.

La petición en change.org se cerró con la respuesta de 310 personas, cuando se buscaban el respaldo de medio millar, que apoyaron con su firma la adopción de soluciones a esta problemática que, a su juicio, pasa de forma irremediable por la creación de arcenes a ambos lados de esta carretera.

Los usuarios de esta carretera están “preocupados y alarmados” por el gran volumen de tráfico rodado que soporta a diario y por el hecho de que circulan cada día varios cientos de ciclistas y peatones que “el resto de vehículos se ven obligados a esquivar, y ellos a jugarse la vida”. La recogida de firmas va dirigida al presidente de la Diputación de Almería dado que la titularidad de esta carretera corresponde a la institución provincial.