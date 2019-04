Convocada bolsa de trabajo para la Escuela Municipal de Música y Danza de Níjar

El próximo martes 16 finalizará el plazo de diez días naturales, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería BOPA, para presentar la solicitud y convertirse en aspirante, si se cumplen las exigencias de las bases, en la convocatoria de selección del personal que integrará una bolsa de trabajo en la Escuela Municipal de Música y Danza de Níjar-

El programa temporal a desarrollar en el Área de Cultura del Ayuntamiento de Níjar lleva por nombre “Níjar con las enseñanzas artísticas Música y Danza“. Estar en posesión del título profesional de Grado Medio en la especialidad a la que aspira es una de las exigencias que debe reunir el aspirante. El sueldo bruto mensual vendrá determinado por las horas/semana asignadas a cada especialidad.

Los recursos humanos necesarios para el desarrollo de este programa están compuestos por profesores de música de diferentes especialidades, y de danza, todos ellos a tiempo parcial. El número de horas semanales va desde las 5 horas del clarinete, trombón y danza a las 16 horas de trompa y trompeta pasando por 6 horas de piano, flauta y guitarra; 10 de percusión, 12 de saxofón y 15 de viola.

De entre los profesores de música de las diferentes especialidades, así como de danza, se elegirá a un/a Director/a de la Escuela y a un/a Jefe/a de Estudios. Los profesores que ejerzan estos cargos, prestarán, además, para el ejercicio de las funciones propias del cargo nueve horas semanales en el caso del Director y del Jefe de Estudios.

Las horas semanales asignadas a cada especialidad musical podrán ser objeto de ampliación o disminución hasta un máximo del 50% del indicado, en función de las matriculaciones que efectivamente se produzcan.El régimen de la relación laboral será de funcionarios en régimen de interinidad, para la ejecución del programa de carácter temporal. El periodos de ejecución de este programa es de un año. El inicio se producirá en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar y finalizará el mes de septiembre del año siguiente

Los profesores iniciarán su actividad en septiembre y finalizarán en junio del año siguiente, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente para los cargos de Director/a de la Escuela, y Jefe/a de Estudios.Quienes desempeñen, además, los cargos de Director/a y Jefe/a de Estudios, iniciarán la actividad mes de Septiembre y finalizarán el mes de septiembre del año siguiente.

Para poder ser admitidos a las pruebas, los aspirantes deberán reunir una serie de requisitos. La lista incluye tener la nacionalidad española; poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. También se exige no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial para ejercer funciones similares a la del puesto al que se aspira, es otra de la obligaciones a cumplir, En el caso de ser nacional de otro Estado, no puede hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria.

Tener el título profesional de Grado Medio en la especialidad a la que aspira por un organismo oficial forma parte de esta misma relación de requisitos.