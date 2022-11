Convocadas las bases de 25 plazas vacantes en la plantilla municipal de Níjar

El Ayuntamiento de Níjar ha publicado en la edición de ayer del Boletín Oficial de la Provincia de Almería (BOPA) el Decreto de alcaldía, del pasado día 14, por el que se han aprobado la convocatoria y las bases de proceso de selección para acceder en propiedad, mediante un proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, de 25 plazas, 11 de las cuales son de profesores de música y danza de la Escuela Municipal.

La provisión de este conjunto de plazas, vacantes en la plantilla de temporal laboral de este Ayuntamiento, responde a la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público.

Las plazas de la Escuela de Música y Danza corresponden a las especialidades de trompeta; saxofón, flauta travesera; trombón; percusión; piano; guitarra, viola; danza y trompa y clarinete. Estas dos plazas lo son a tiempo completo, mientras que las otras nueve se cubrirán a tiempo parcial. La selección de las personas para estas plazas convocadas se llevará a cabo a través del sistema de concurso de valoración de méritos y los aspirantes han de presentar sus solicitudes en el plazo de cinco días que comenzará a correr este lunes, primero después de su publicación oficial en el BOPA.

En las 14 plazas restantes, el plazo de admisión de solicitudes es de 20 días, a partir de este lunes, y los requisitos que han de cumplir los interesados pasan por tener la nacionalidad española y haber cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. También son exigibles documentalmente los de estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, FP I o Formación profesional de grado medio; no haber sido condenado por delito doloso y no padecer enfermedad o defecto físico y estar en posesión del permiso de conducir de la clase B.

La valoración de los méritos, profesionales, académicos y cursos de formación, es el criterio que se utilizará en todas las convocatorias salvó en tres. Se trata de las dos plazas de auxiliar administrativo y las de operario de cometidos especiales y técnico medio que será por concurso-oposición. La fase de oposición supone el 60% y la fase de concurso es el 40%. La calificación final no podrá superar los 100 puntos y vendrá determinada por la suma de las puntuaciones en las dos fases.

Las plazas convocadas son de técnico de informática; auxiliar de biblioteca; auxiliar administrativo (2) ; administrativo de recaudación; auxiliar de administración; ayudante titulado medio; conserje; educador social laboral y otro de plantilla funcionario;ingeniero técnico; psicólogo; operario de cometidos especiales; técnico medio y las 11 plazas reservadas a profesores de música y danza.