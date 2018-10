El Coro de San José cumple sus dos primeros años de andadura

El Coro de Cámara de San José ha cumplido dos años de actividad desde que dio sus primeros pasos en septiembre de 2016, por iniciativa de Mari Luz Fernández Candocia, miembro del Coro Nacional de España durante más de cuatro décadas, cuando decidió fijar su residencia en San José por su jubilación.

"Los del coro rociero que hay en Campohermoso, se enteraron de que estaba yo aquí y vinieron a que les enseñara a cantar. Comenzamos a dar clase y a poner obritas pequeñas para hacer voces y se han ido calentando. Yo he sido cantante, no he dirigido nunca y estoy aprendiendo con ellos", explica a la revista 'Eco del Parque', que edita la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata- Nijar, en uno de sus números.

Esta formación comenzó a ensayar por iniciativa de Mari Luz Fernández

Sus componentes residen, en todos los casos, en el Campo de Níjar y responden a una amalgama de puntos de origen, edades, formación y profesiones. La combinación incluye desde médicos, periodistas, comerciales, artesanos, maestros o empleados de hostelería, en un listado de nacionalidades, que incluye Francia, Escocia, Venezuela o Uruguay .

La media de edad de esta formación ronda los 50 años y consta de 8 sopranos, 4 contraltos, 3 tenores y 3 bajos, que ha trabajado estas tonalidades partiendo de unos conocimientos muy básicos o sin haber tenido relación con el mundo de la música coral.

A lo largo de su trayectoria ya han dejado oír sus voces y el trabajo de ensayos semanales en conciertos de villancicos, piezas de zarzuela y ópera o la gala de los premios Cabo de Gata y en audiciones en las Iglesia de San José y Níjar.