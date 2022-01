La Corporación de Níjar cerró 2021 con 96 acuerdos -66,21%- en 14 plenos

La Corporación Municipal de Níjar, gobernada por el PSOE desde 2015 y con mayoría absoluta desde 2019, ha sacado adelante un total de 96 puntos, lo que representa el 66,21%, que se trataron en las 14 sesiones plenarias, 9 ordinarias y cinco extraordinarias, que celebró a lo largo de 2021. Los corporativos se reunieron en todos los meses del ejercicio anterior, en algunos casos de forma repetida, salvo en el de Enero.

En el caso opuesto, de asuntos no aprobados, el ejercicio 2021 se saldó con ocho propuestas no aprobadas, lo que equivale al 5,42%, según las estadísticas de la empresa de informática que gestiona el Portal de Transparencia de Níjar. En todos los casos, correspondieron a mociones presentadas por el grupo municipal de Vox.

Los tres concejales de la formación de extrema derecha sólo han encontrado respuesta a su trabajo con la aprobación de dos mociones: la que presentaron el 4 de noviembre de forma delegada a una iniciativa ciudadana para el arreglo de la carretera de Huebro. La segunda se produjo en la última sesión de 2021 y versó sobre la política migratoria, ya que fue retirada de su contenido la adopción de medidas eficaces para acabar con los poblados charolistas, la infravivienda y la inseguridad en Níjar. La Corporación dio cuenta de 17 puntos (11,72%), que no son sometidos a votación. Las estadísticas de 2021 se completan con 19 puntos (13,10%), relativos a asuntos d urgencia, ruegos y preguntas, o toma de posesión de un nuevo concejal. También se retiró un punto de un orden del día.

El calendario de sesiones se abrió en febrero con el Plan de Recuperación Social y Económica de Níjar y de su tejido empresarial y comercial, a propuesta de la alcaldesa Esperanza Pérez y finalizó con la aprobación del presupuesto de 2022 el pasado 23 de diciembre, con el apoyo del PSOE (11) y Adelante Nijar (1), la abstención del PP (6) y la oposición de Vox (3).

Otro de los acuerdos plenarios de importancia tuvo lugar el 16 de septiembre con la aprobación de la puesta en marcha del último tramo administrativo de la zona logística que albergará el Puerto Seco, cuyo Plan Especial afecta a34 hectáreas y es el que marcará el futuro del municipio.

El inicio de las expropiaciones del carril ciclo peatonal San Isidro-Campohermos y el proyecto piloto para la puesta en marcha experimental de soluciones habitacionales para inmigrantes agrícolas en Níjar fueron otros de los acuerdos plenarios relevantes en 2021.

El consistorio nijareño abrió una nueva etapa en su proceso de digitalización el 30 de mayo de 2016 cuando se emitió el primer pleno en directo de la corporación municipal. La novedosa sesión despertó interés y fue seguida por 200 personas.

La primera grabación sirvió para detectar posibles errores de imagen o de sonido y para calibrar el sistema. El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Níjar ha ofrecido en directo, vía streaming, un total de 71 Plenos desde entonces y hasta el 23 de diciembre de 2021. Con la irrupción de la pandemia, el grueso de la corporación ha seguido las sesiones por video conferencia y efectúa sus votaciones de forma telemática, mientras que el resto de corporativos lo hace de forma presencial, desde el Salón de Plenos como marca el protocolo anti Covid-19,