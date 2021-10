Denuncian la suciedad y dejadez del Jardín Silvestre, en San José

La Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha convocado para hoy una jornada de limpieza del Jardín Silvestre, de San José, “ante la manifiesta dejadez y falta de limpieza de este espacio público”, según denuncian en su red social. La cita es a las 11.00 horas en la Calle Málaga.

No es la primera vez que esta Asociación denuncia el mal estado de este espacio público, pero ahora Amigos del Parque va más allá y ha anunciado que va a organizar una jornada de limpieza de este Jardín Silvestre, " a la que os invitamos a todos /as" y han publicado a través de las redes sociales el día y hora de la actividad. "Os agradecemos de antemano vuestra participación, siendo una buena oportunidad para descubrir este jardín, para aquellos que aún no lo conocen”.

El estado de suciedad de este Jardín es un flagrante ejemplo de abandono, a juicio de este colectivo conservacionista. “Nos parece que mantener limpio y en buen estado el jardín no supone un coste económico elevado y debería formar parte de las tareas de mantenimiento propias de todos los parques y jardines del municipio de Níjar”.

“Este espacio se encuentra “en un estado lamentable, con basura por todas partes -bolsas de plástico, latas de refrescos, botellas de vidrio, ropa.., Hay incluso escombros de construcción; excrementos de perros y otros animales; algunas papeleras están desbordadas; la fuente de la entrada no tiene agua; hay plantas secas y tuberías del riego por goteo desconectadas” citan.

Este jardín, desconocido por muchos habitantes y visitantes del Parque Natural, se creó en honor al botánico alemán Günther Kunkel, pionero en xerojardinería, y de su esposa Marie Anne Kunkel, quienes vivieron en San José. “Está hecho basándose en sus ideas y podemos ver una escultura con su busto en la entrada”, recuerdan.

El Jardín está “ lleno de basura y con una acuciante necesidad de mantenimiento y su abandono no nos parece la mejor forma de hacer honor a la memoria de Kunkel”. Inaugurado en febrero de 2010, se encuentra en una zona verde de más de 6000 metros cuadrados, junto a la calle Las Rosas, noroeste de San José. El jardín fue financiado en un 60% por la Junta y el resto por el Ayuntamiento de Níjar. La inversión rondó la cantidad de 73.000 euros.