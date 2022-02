Denuncian "dejación de funciones" en construir un doble carril y arcén en la AL-3111 por Níjar

Cuarenta asociaciones, empresas y colectivos del Campo de Níjar, que agrupan a miles de personas, han trasladado a las administraciones local, provincial y autonómica "su hartazgo y preocupación por la dejación en solucionar la grave situación de seguridad y capacidad de la carretera AL-3111, que vertebra la comarca de Níjar.

Esta carretera ha registrado medio centenar de accidentes de tráfico en cinco años, según el programa Arena de la Dirección General de Tráfico DGT, de los cuales 30 fueron con víctimas, dos mortales, mientras que los 20 restantes tuvieron como resultado daños materiales. El 60% de los accidentes, una treintena, se localizó entre los puntos kilométricos 8,500 y 10,500. El periodo objeto de seguimiento de este estudio de tráfico, recogido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Níjar, fue el comprendido entre 2016 y 2020. La colisión fue el motivo con más casos, 23 y el 46%. Le siguen los accidentes por alcance, con 12 casos y el 24% del total. El número de salidas de la vía registrados en este lustro fue de 8 casos, el 16%.

La construcción de un carril ciclopeatonal entre San Isidro y Campohemorso, donde se concentra la mitad de la población, es la alternativa a la carretera AL-3111 que ha planteado el Ayuntamiento de Níjar. "Es necesaria para la vida social y el desarrollo económico del municipio". Lo dice Esperanza Pérez Felices, alcaldesa socialista de Níjar desde 201, y lo corroboran los datos de siniestralidad. Un total de 212 ciclistas a diario, mayoritariamente migrantes temporeros del campo, recurren a la bicicleta para llegar a su puesto de trabajo en los muchos invernaderos de agricultura ecológica, una de las fortalezas del municipio que se encuentran entre estos dos enclaves vecinales.

En un escrito presentado en los registros de Diputación, Ayuntamiento de Níjar y Junta de Andalucía, los representantes de estos colectivos exigen la construcción inmediata de un doble carril en cada sentido, así como de arcén, desde el inicio de la vía hasta la entrada a Campohermoso, que suman 12 kilómetros.

La densidad de circulación en la AL-3111 es "muy alta, con presencia constante de camiones de gran tonelaje, lo que hace más vulnerable la presencia de trabajadores que se desplazan a sus puestos en bicicleta o pequeños vehículos", señalan. En noviembre de 2020, Cáritas denunció la fragilidad de los usuarios de la vía, sobre todo por atropellos de inmigrantes, pero "aún no existe doble carril ni arcén, por lo que se han seguido produciendo innumerables accidentes de importantes consecuencias. Situación que por la noche se agrava en extremo". Afirman que han reclamado una solución a las tres administraciones porque “esta carretera es de titularidad provincial y depende de Diputación, pero también es una vía pecuaria en la que la Junta de Andalucía tiene las competencias, y transcurre prácticamente en su totalidad por Níjar”, recuerdan.

La carretera por la que estos colectivos muestran su insatisfacción tiene la misma capacidad desde "hace décadas, pero la población y el número de hectáreas de invernadero crecen cada año, por lo que el problema no hace sino agravarse". Por ello, no comprenden la "apatía de los políticos en resolver el drama del constante goteo de heridos y fallecidos en accidentes. El desaliento que provoca este olvido y la falta de planificación que sufre la Comarca del Campo de Níjar es lo que ha llevado a reclamar, otra vez, y de forma contundente a las distintas administraciones implicadas que faciliten, cooperen y asuman sus responsabilidades “a fin de subsanar este problema" subrayan en su comunicado.

Recuerdan que hace un año, se trasladó al presidente de la Diputación la misma queja. En el escrito se decía que “esta vía soporta un gran volumen de tráfico rodado y, además, por ella circulan cada día varios cientos de ciclistas y peatones que el resto de vehículos se ven obligados a esquivar, y ellos a jugarse la vida. Ante los numerosos accidentes, y lo que es más trágico, también muertes, estamos preocupados y alarmados”. Ese desasosiego y zozobra no ha tenido eco en el sentimiento resolutivo de los gestores, "ya que no es que todo siga igual, sino que ha empeorado por el aumento de circulación y el índice de accidentalidad de la AL-3111".

Entre los firmantes del escrito propuesto por Cáritas de San Isidro figuran colectivos de todo tipo como agrupaciones de inmigrantes, cooperativas, asociaciones de padres y madres, parroquias, comunidades islámicas, sociedades de transporte de mercancías y de viajeros, semilleros o la comunidad de regantes de la comarca.