Denuncian la transformación de una finca de secano a regadío, en Aguamarga

La Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gata- Níjar ha denunciado, en el último número de su revista “Eco del Parque”, la transformación realizada por una empresa con sede en Murcia de la finca La Joya, de Agua Amarga, dentro del Parque Natural, de los cultivos agrícolas de secano por una enorme extensión de cultivos intensivos de frutales en regadío con una superficie de unas 170 hectáreas,

Según esta asociación conservacionista adscrita a Ecologistas en Acción, la plantación realizada “no cuenta con las pertinentes autorizaciones ni licencias, por lo que le fue abierto un expediente sancionador en el que se le pedía la restauración de los elementos naturales alterados a su estado anterior. Todavía no se ha realizado dicha restauración y no sabemos con qué diligencia va a actuar la administración competente para obligar al responsable a llevarla a cabo”.

A juicio de este colectivo, la colonización de esta finca representa “ una grave agresión al medio natural por una transformación de uso del suelo manifiestamente incompatible con las directrices del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar”. Instan a las administraciones a “que obliguen a los responsables a restaurar el medio alterado a su estado original a la mayor brevedad posible e impongan las sanciones económicas oportunas”.

La transformación del suelo de secano en suelo de regadio “ha supuesto una drástica transformación del paisaje típicamente árido, al sustituirlo por una plantación intensiva (alta densidad de plantación) con elevada demanda de recursos hídricos. Los cultivos establecidos son de melocotón, nectarina, ciruela y paraguayo, que obviamente no son cultivos tradicionales de la zona. De hecho, son los primeros cultivos intensivos de estas especies que se establecen en el Parque Natural”, recuerdan.

La citada plantación incumple algunos objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural, como. Citan, por ejemplo, el de “conservar los paisajes áridos terrestres, los agroambientes áridos y los costero-marítimos, como expresión de la integridad de los ecosistemas y la interacción entre el medio natural y la actividad antrópica tradicional, desde el reconocimiento de que su excepcional singularidad constituye el principal referente del espacio”, recogen.

Tampoco cumple con algunos criterios y directrices generales establecidos en el PORN. en relación con las actividades agrícolas cuando se dice: “Con la finalidad de conservar el patrimonio agroambiental tradicional en las transformaciones de secano a regadío, se deberá evitar la transformación de grandes extensiones que modifiquen y empobrezcan este paisaje árido de alto valor ambiental”.

Una cuestión muy grave de esta transformación, según el criterio de Amigos del Parque, es que se ha plantado en zonas B1 y B2 establecidas por la zonificación del PORN, donde el establecimiento de estos cultivos es claramente incompatible”.

Las zonas B1 son “Áreas Naturales de Interés General”, que incluye áreas de marcado carácter forestal en las que la función protectora de la vegetación frente a los agentes erosivos, la regulación de los recursos hídricos, su valor ecológico y paisajístico, o su importancia en el mantenimiento de la biodiversidad, se consideran cuestiones prioritarias en el aprovechamiento de los recursos” aseguran.

La superficie ocupada por los cultivos en zona B1 “es de unas 11 hectáreas. También se han ocupado zonas B2 (Áreas seminaturales con usos tradicionales), con una superficie de unas 70 hectáreas. En estas zonas se permite la actividad agraria tradicional, adecuada a los recursos edáficos existentes y respetando las formaciones arbustivas existentes y se considera incompatible la transformación de tierras de secano a regadío”, denuncian en el número 13 de su publicación trimestral.