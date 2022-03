“Desolado vuelve una cuando ve cómo está el cuartel de la Guardia Civil”

“Cuando uno va al cuartel de la Guardia Civil de la Villa de Níjar y ve lo que hay, viene desolado y por eso los vamos a hacer Alguna de la infraestructura que se iban a hacer probablemente no se vayan a hacer pero hay que elegir porque hemos de tener un municipio seguro” ha declarado Esperanza Pérez Felices, alcaldesa de los nijareños/as.

"La situación es insostenible" según Yolanda Lozano

“Todo el procedimiento para contar con esta infraestructura estaba finalizado a la espera de la dotación presupuestaria de la Diputación. Hemos esperado pero hemos visto que hay una paralización total y que la Diputación no ha cumplido con su compromiso. El municipio de Níjar no puede esperar eternamente el inicio de esta obra porque se trata del bienestar no sólo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sino de la propia población. Es insostenible”, explicó Yolanda Lozano, portavoz del equipo municipal de gobierno socialista.