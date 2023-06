Ecologistas en Acción no le dan valor a las banderas azules de las playas

La Asociación Ecologistas en Acción se ha mostrado de nuevo en contra de la declaración de Banderas Azules por “ la falta de rigor, solvencia y criterios para otorgar estos galardones que nos hace verlos como un fraude, ya que su único objetivo es resaltar el reclamo turístico de las playas elegidas”.

Esta concesión se creó en 1985 para certificar puertos deportivos en Francia y se amplió en 1987 a playas y puertos de toda Europa, con la subvención de la Comisión Europea. ADEAC (Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor). “Nadie fuera de nuestro país da un valor especial a estas banderas, el turismo no lo asocia a excelencia”, según este colectivo ecologista.

Y añaden: “Las banderas azules hace tiempo que no tienen ningún aval técnico, ni científico, ni administrativo de la UE; son promovidas por asociaciones privadas ligadas a empresas turísticas, y con la complicidad de gobiernos autonómicos y locales”.

Ecologista en Acción aporta un nuevo elemento a su argumentación. “Las analíticas de la Consejería de Salud en las que se basan solo identifican microorganismos fecales y aspecto visual, sin caracterizar sustancias peligrosas como hidrocarburos y metales pesados. El impacto del cambio climático y su efecto erosivo en las playas es ignorado”.

A su juicio, se trata de “galardones basados en meros aspectos turísticos y no tienen credibilidad pues no realizan inspección rigurosa alguna de los criterios que se deben cumplir, como se pudo comprobar en 2022 cuando en las playas urbanas de Roquetas de Mar no tuvieron los servicios por los cuales se concedió este galardón en junio hasta la segunda semana de julio”.

La regresión de las playas en la provincia de Almería “es un hecho muy preocupante y hay que actuar”, según la opinión de Ecologistas en Acción. La restauración del litoral en las playas naturales y la renaturalización de los cauces fluviales junto a una gestión de playas sostenibles, conservando los arribazones in situ para protegernos frente a temporales y garantizar aportes de sedimentos de forma natural en las playas, permitirían poco a poco alcanzar el equilibrio en la dinámica litoral” asegura este colectivo.