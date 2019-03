Esperanza Pérez, alcaldesa de Níjar: "El Desembarco Pirata es ejemplo de participación social y logros”

¿Cómo surgió esta fiesta?

–Las fiestas de San José se celebraban en agosto, pero debido a que gran parte de la población se dedica al turismo y trabajan en esa época, en 2009 decidieron hacer unas fiestas en marzo, con motivo de San José, para poder vivirlas intensamente. La idea nació de la Asociación de Padres y Madres del Colegio de San José que pensó en hacer una actividad con los niños, que consistía en enterrar un cofre del tesoro, jugando a piratas y soldados.

–¿Y cuál ha sido su evolución?

–Poco a poco se fueron sumando los vecinos del pueblo hasta ser el gran espectáculo que hoy conocemos en el que vecinos de la zona se convierten en actores por un día. Se trata de una recreación de lo que podría haber sido la llegada de los piratas a la costa nijareña durante el s. XVIII, época en la que los corsarios realizaban incursiones en la zona. Testigo de esa época son los diferentes fuertes que se instalaron a lo largo de la línea costera para defender el municipio como son los castillos de San Felipe, en Los Escullos; San Ramón en Rodalquilar o el de San José.–

¿Qué papel jugó Marga Estebaranz en este crecimiento?

–Marga Estebaranz jugó un papel clave desde el inicio en este Desembarco. Fue su impulsora y su más acérrima defensora. Desde que Marga “desembarcó” en San José , en la década de los 80, se implicó totalmente en la vida de este núcleo. Con ese carácter luchador propio de ella, comenzó a colaborar en la organización de diversas actividades, especialmente las relacionadas con los niños. Marga y un grupo de vecinos comenzaron a investigar y documentarse sobre esos olvidados asaltos piratas a la costa nijareña. El Desembarco nacía y poco a poco fue creciendo, congregando a miles de espectadores y cientos de “actores”- vecinos. Marga tuvo visión de futuro, ilusión y hasta en sus momentos más bajos seguía insistiendo en que la función debía continuar.

–¿Y el de los vecinos?

–El papel de los vecinos siempre ha sido clave. Gracias a ellos y a la Asociación Desembarco Pirata es posible la realización de todo esto. Son un ejemplo como con la implicación y la participación social se pueden hacer grandes cosas en este municipio. Desde el Ayuntamiento les damos nuestro total apoyo, pero son ellos los verdaderos protagonistas no sólo durante la actuación si no en todo lo que esto conlleva consigo como decorados, vestuarios, que ellos mismos realizan. El Desembarco se ha convertido en un atractivo más de San José y todo es gracias al esfuerzo y trabajo de los propios vecinos, que han sabido conservar esta tradición y mantenerla durante nueve años, haciéndose cada día más grande y más admirada por los miles de visitantes que acuden a esta cita.

– ¿Cuáles son las previsiones de afluencia de público?

– En ediciones anteriores la cifra ha rondado los 5.000 espectadores y esas son nuestras previsiones. El Ayuntamiento de Níjar ha elaborado nuevamente un Plan específico de Autoprotección y Emergencias con las debidas salidas de emergencia; la existencia de una ambulancia con soporte vital avanzado; efectivos de Policía Local y Protección Civil, para la regulación del tráfico y aparcamientos, y se refuerzan los servicios de limpieza.

– ¿Es un agente económico esta fiesta para San José?

–Claramente. Lo que comenzó como una fiesta para la gente del pueblo se ha convertido en un referente provincial con la llegada de miles de personas a San José en tan sólo un fin de semana. Esto demuestra como una actividad cultural y turística puede impulsar la economía en una época que no es temporada alta.

– La fiesta está declarada de interés turístico local. ¿Hay opciones de elevar este rango?

–Desde luego. La celebración cumpliría los requisitos para ser declarada como tal a nivel andaluz, ya que con esta manifestación se pone de relieve parte de nuestro patrimonio cultural e histórico y el número de visitas que recibe cada año es una prueba de la transcendencia turística que tiene. No es una idea descabellada comenzar a trabajar para que Andalucía reconozca la importancia de esta fiesta.

– ¿ Cuál ha sido su relación con esta fiesta?

–Mi relación siempre ha sido muy estrecha. Siempre que he podido porque es parte de nuestro patrimonio cultural y de nuestro sentir. He sido espectadora de su nacimiento y la he visto crecer y me siento orgullosa al ver como todo un pueblo se vuelca de forma unánime en mejorar y conseguir nuevos retos.