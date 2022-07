Queen, banda sonora en la V Gala Noches de Verano de Níjar

Un año más, y ya van cinco, la Villa celebra la Gala Noches de Verano, impulsada por la Banda Sinfónica de la Asociación Cultural Níjar junto al Grupo de Rock Gang y la colaboración del Ayuntamiento de Níjar. Este año el espectáculo que se celebrará el próximo 15 de julio en La Glorieta a partir de las diez y media de la noche volverá a sorprender al público por su novedad y un homenaje nada más y nada menos que a Queen.

“God Save The Queen” con este título y los grandes temas que los fans de Freddie Mercury y su banda no podrán dejar de lado en este tributo que recordará grandes temas de este grupo de pop rock inglés y un viaje a esos éxitos atemporales como Bohemian Rhapsody, We are the Champions o We will rock you, que no dejarán indiferentes a los asistentes. Así, la Banda Sinfónica de la Asociación Cultural Níjar, bajo la batuta de José Mateo, estará en La Glorieta en unos días junto al grupo de Rock Gang con un concierto que después, el 29 de julio, llevará hasta La Molina de San José.

La concejala de Cultura y diputada provincial, Yolanda Lozano, ha señalado que “desde el Ayuntamiento de Níjar no hemos dudado en ningún momento en apoyar esta iniciativa desde el primer momento. Para la ocasión se desplegarán los metidos técnicos y humanos para que todo salga a la perfección. La Banda Sinfónica de la Asociación Cultural Níjar ha demostrado su calidad artística en todas las ocasiones, baste recordar musicales que ha llevado al escenario como El fantasma de la ópera o Jesucristo Superstar.

Tengo que dar las gracias por su pasión e implicación en la vida cultural de nuestro municipio donde se han convertido en una pieza clave de nuestro patrimonio inmaterial”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Níjar, Rafael García, ha querido agradecer al director de la Banda, José Mateo, a todos sus componentes el trabajo que llevan realizando, especialmente, estos últimos meses, al igual que al Ayuntamiento por colaborar siempre con nosotros. “La labor constante de nuestra Banda Sinfónica es encomiable y ponen en escena trabajos de un alto nivel como el de este año en el que rinden homenaje a una de las bandas más reconocidas internacionalmente, lo que requiere mucho trabajo tanto de adaptación, interpretación y puesta en escena, y todo siempre pensando en el público” ha explicado García.