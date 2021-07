La IV Gala Noche de Verano de Níjar rendirá homenaje a la música Pop

La vida cultural nijareña vuelve a la calle y lo hace por la puerta grande con la celebración de la IV Gala Noches de Verano, organizada por la Asociación Cultural Níjar y la colaboración del Ayuntamiento.

Esta cita con la música se llevará a cabo el viernes, 9 de julio, a partir de las diez y media de la noche en la Glorieta de la Villa donde los miembros de la Banda Sinfónica de dicha Asociación, bajo la batuta de su director, José Mateo, rendirán homenaje al Pop. La actuación contará con la intervención de la cantante Ángeles Martínez Salvador que pondrá voz algunos de los temas más conocidos del grupo sueco Abba, Quenn, Mecano o Phil Collins.

La concejala de Cultura y diputada provincial, Yolanda Lozano, ha querido resaltar el trabajo de la Asociación Cultural Níjar “en el que por supuesto cuentan con el respaldo del Ayuntamiento que dispondrá de los medios técnicos y humanos necesarios para que todo salga a la perfección. Somos conscientes que ha sido un duro año para la cultura y para esta banda que no han podido ensayar como siempre, lo han conseguido gracias a las nuevas tecnologías, pero eso no ha impedido que hayan buscado alternativas y nos han llegado a ofrecer conciertos vía telemática, demostrando su calidad y sobre todo tesón”. “Estamos muy contentos de que la música y espectáculos de esta calidad puedan volver a los escenarios, no olvidando que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial, pero también hay que ser prudentes y respetar todas las medidas sanitarias” ha aclarado.

Por su parte, el presidente de la Asociación Cultural Níjar, Rafael García ha explicado que “lo primero que quiero es agradecer el esfuerzo de los músicos de la banda durante esta pandemia en la que hemos realizado ensayos telemáticos, y nunca han desfallecido. Además, agradezco la colaboración de Ángeles Martínez en este concierto y he de reconocer el apoyo del Ayuntamiento de Níjar a nuestra banda. También me gustaría resaltar el encomiable trabajo de nuestro director, que ha mantenido vivos nuestro entusiasmo y nuestro amor por la música con su constancia y su tesón".

Meses de ensayo y preparación para esta IV Gala Noches de Verano desembocan en un espectáculo que muchos ya esperan y en el que un animado estilo musical como es el Pop y al que precedieron: una primera gala en 2017 con la actuación de la Banda, Las Refajonas y cantantes de gran nivel; la puesta en escena del Fantasma de la Ópera en su segunda edición; y Jesucristo Superstar, en la tercera que se realizó en 2019, todas ellas un éxito y gran calidad artística. Recordar que en 2020 todas las actividades estaban suspendidas como consecuencia de la pandemia mundial, Covid-19.