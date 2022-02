La Junta afirma que el hotel de Los Genoveses "no es una cuestión de modelo"

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha defendido este miércoles que la actuación propuesta para rehabilitar el cortijo 'Las Chiqueras' en el paraje de Los Genoveses del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) de cara a su uso como hotel de cuatro estrellas con 30 habitaciones, piscina y 70 plazas de aparcamiento no obedece a una "cuestión de modelo" por parte del Ejecutivo autonómico sino de "lo que permita la legalidad" a través de los planes de ordenación y de usos establecidos para la zona.

"Legalidad, PORN y PRUG", ha atajado la consejera durante su intervención en comisión parlamentaria donde ha recordado que, para que el proyecto pueda salir adelante, es preciso que el Ayuntamiento de Níjar, antes de dar licencia, declare la actuación como proyecto "de interés público y social" de acuerdo a lo que se establece para transformaciones de uso en zona calificada como C1 en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata-Níjar.

Crespo ha incidido así en el grado de protección que el plan de ordenación da al terreno en el que se pretende realizar la actuación; una catalogación que por sí misma reconoce la rehabilitación de un cortijo aunque para darle un uso distinto al estipulado sea precisa una declaración previa de interés turístico que ha de determinarse en base a los beneficios que aporte el proyecto.

La consejera ha insistido en que autorizar o no la rehabilitación del cortijo para darle un uso turístico "no es una cuestión de modelo, sino de cumplir la ley". "Yo no digo que ustedes no la cumplieran, lo mismo que yo, hemos cumplido", ha aseverado tras recordar las actuaciones que se realizaron para habilitar "15 cortijos hoteles" en "la misma situación" en el parque natural, tales como El Sotillo, La Almendra y el Gitano, El Paraíso o La Joya, según ha enumerado.

Con ello, la titular de Desarrollo Sostenible ha criticado la "demagogia" de los socialistas ante este asunto. "Tendrán esa espinita clavada de antaño en las costas de esa zona y no saben cómo quitársela de encima", ha supuesto Crespo al respecto, quien ha recordado que el expediente relativo a Las Chiqueras se inició en 2016 y ha contado con "diez informes" antes de la entrada del gobierno de coalición.

"La primera vez que se rehabilitó ese cortijo para uso turístico se dio en el tiempo que estaba su líder actualmente, el señor Espadas, de viceconsejero de Medio Ambiente", ha asegurado Crespo, quien ha señalado que su departamento se ha limitado a recoger un expediente ya iniciado que ha "limitado" al exceptuar del mismo la traslocación de volúmenes para 13 habitaciones adicionales y la creación de un aparcamiento más grande al tiempo que se obliga al promotor a la depuración y reutilización de aguas residuales.

La consejera ha calificado así de "ataque frontal" al plan de ordenación de recursos naturales y al plan rector de uso y gestión la postura de los socialistas, con lo que ha sugerido incluso un cambio en estas normativas en caso de que se muestren en desacuerdo con el resultado de su aplicación. "¿La rehabilitación de cortijo la permite el PORN y PRUG? Sí. Si estamos de acuerdo con eso, perfecto. Que no, pues habrá que cambiar PORN y PRUG", ha dicho.

Crespo ha garantizado a los socialistas, así, que podrán tener acceso al expediente del proyecto "como han tenido ya" en otras ocasiones después de que Sánchez Haro rogara la consulta de los informes y criterios que se han seguido en la aprobación del mismo tras la petición elevada por los socialistas el pasado mes de enero, según ha dicho.

"Apropiarse del litoral"

Durante su intervención, el parlamentario del PSOE ha asegurado que el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar "se encuentra nuevamente amenazado tras la emisión del dictamen ambiental favorable" para la consecución de unas nuevas instalaciones hoteleras frente a la bahía de los Genoveses.

"Nos tememos que con esta actuación al final, indirectamente, la iniciativa privada pueda acabar apropiándose del tramo del litoral mejor conservado", ha indicado Sánchez Haro, quien ha instado a la consejera a "buscar soluciones entre todos" desde el "consenso" para dar con "alternativas a esa situación". "Tenemos que trabajar todos juntos en buscar soluciones", ha insistido.

Para Sánchez Haro, "el presidente Moreno no puede solo enarbolar la bandera verde como un eslogan propagandístico", por lo que le ha instado a buscar alternativas al proyecto de Los Genoveses. "Nosotros no compartimos la visión que se está planteando de permitir la presión urbanística, presión agrícola, presión turística sobre parajes naturales, especialmente protegidos en nuestra tierra", ha añadido.

Así, ha asegurado que los socialistas creen que "los valores naturales, los medioambientales, deben prevalecer sobre la presión urbanística y la turística" en base a un "crecimiento sostenible y un desarrollo sostenible"