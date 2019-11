La Junta concede 27.000 euros a dos programas sociales

Esperanza Pérez: "Vamos a acogernos a todas a las subvenciones"

La aprobación de estos dos programas de carácter temporal salió adelante en la última sesión plenaria de la Corporación municipal, reunida en la mañana del pasado jueves, con los 11 votos del grupo municipal del PSOE y la abstención de los otros 9 concejales presentes, 6 del PP y 3 de Vox, ya que el concejal de Adelante Níjar faltó por cuestiones laborales. El debate de este punto retrató el sello populista de Vox. Su portavoz, José Jérez, justificó el voto de su formación señalando que “todavía no he visto a ningún inmigrante pidiendo por las calles de nuestro municipio. Hay subvenciones para ellos y no para los españoles”. Esperanza Pérez Felices, alcaldesa socialista de Níjar desde 2015, se mostró rotunda:” Nos vamos a acoger a todas las subvenciones que se otorguen, ya sean de Diputación, Junta, Gobierno central o Europa. No las criticamos y cuantas más vengan, mejor”. Y, aludiendo a este mismo partido, añadió: “Si quiere que se cambien las subvenciones de la Junta, no me lo diga a mi sino a su propio partido, que está gobernando con PP y Ciudadanos”, subrayó.