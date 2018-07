La Junta está decidida a multar a los dueños del Castillo San Pedro

El expediente de su declaración de ruina se inició en 2013

Continúa sustanciándose en el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 2 de Almería un procedimiento que impulsaron los mismo colectivos ante la "inacción" del Ayuntamiento de Níjar sobre el BIC- Bien de Interés Cultural. El consistorio argumenta que la competencia sobre la conservación y rehabilitación del castillo corresponde a la Junta y señaló que la actuación municipal que se llevó a cabo en 2016 se limitó al vallado perimetral de forma subsidiaria por "razones de seguridad de las personas" debido "al peligro inminente de derrumbe" que motivo la apertura de un expediente de declaración de ruina en 2013. También compareció el propietario Daniel Navarro, quien afirmó que le "encantaría arreglar" el castillo "por supuesto" aunque matizando que "no está obligado. No es porque yo no quiera, pero se están extralimitando queriendo obligarme a hacer unas obras a las que no estoy obligado", dijo antes criticar a la Junta, propietaria por ejercicio de retracto del BIC durante un tiempo "hasta que lo perdió en los tribunales", se lo "devolvió hecho una porquería".