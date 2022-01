Manifiesto de adhesión ciudadana contra el Parque Eólico Marino en Níjar

La Plataforma Stop Parque Eólico Mar de Ágata han redactado un Manifiesto de adhesión para colectivos y personas con el que muestran y argumentan su contundente oposición al proyecto de parque eólico marino frente a la costa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

Tras analizar el proyecto de parque eólico marino Mar de Ágata, promovido por la mercantil “Parque Eólico Marino Mar de Ágata, S.L.”, sociedad formada por “BlueFloat Energy” y “Sener Renewable Investments”, consideramos que “la actuación supondría un gran impacto paisajístico, afectaría a las aves y el medio marino y no cumple con los criterios básicos de transición ecológica justa y democrática”.

Consideran aquellos que se han unido a este Manifiesto de la Plataforma que “el proceso de descarbonización del modelo energético debe abordarse adoptando un modelo de transición energética descentralizado y participativo, con estrategias de reducción del consumo mediante la mejora de la eficiencia energética y con el menor impacto posible sobre el medio ambiente”.

“Dado que actualmente no existe una adecuada planificación energética a nivel nacional” desde esta Plataforma consideran que “no debe aprobarse ningún parque eólico marino hasta que no se aprueben definitivamente todos los documentos en trámite o previstos, como son la Estrategia Española para el Desarrollo de la eólica Marina; el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa frente a los efectos del cambio climático, la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y los nuevos Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM)”.

Dado que no existe experiencia previa en la instalación de parques eólicos marinos en el Mediterráneo, según la opinión de esta Plataforma “debe tenerse en cuenta el principio de precaución, ya que el daño ambiental sobre la biodiversidad no puede ser conocido previamente tanto los efectos a medio como a largo plazo, y por lo tanto, no se pueden adoptar las medidas para neutralizarlo”.

Desde esta Plataforma consideran “ inadmisible la instalación del parque eólico por su gran impacto paisajístico y por situarse muy próximo a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de una Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000, de la Reserva de la Biosfera Cabo de Gata-Níjar, de una Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y de una Reserva Marina”.

La apuesta de esta Plataforma es “un modelo energético descentralizado y participativo, bien planificado, con el menor impacto ambiental posible. Un modelo distribuido, basado en aproximar la generación de energía a los centros de consumo y en la gestión de la demanda, ahorrando inversiones, costes y abaratando el precio de la energía para la población, en el que se priorice el ahorro mediante la eficiencia energética”, declaran en su Manifiesto.