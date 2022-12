Migrantes del Walili, en Nijar, protestan contra el desalojo con cortes de carretera

Los residentes del asentamiento de trabajadores del campo del Walili y afiliados del SOC -SAT (Sindicato de Obreros del Campo-Sindicato Andaluz de Trabajadores) tienen previsto realizar cortes de carretera en las inmediaciones de este poblado chabolista, en la intersección Al- 3108 / 3112, durante tres días de esta semana por espacio de medio hora, entre 17:00 y 17:30 horas, con permiso de la Subdelegación del Gobierno. Los cortes comenzaron en la tarde de este martes y continuarán este miércoles y jueves.

Los trabajadores protestan porque el Ayuntamiento de Níjar ha comenzado el proceso administrativo para derribar el poblado de trabajadores del campo El Walili, donde residen 500 inmigrantes, “sin una alternativa habitacional y siendo consciente la Corporación que a los vecinos no les queda otra alternativa que crear otros poblados, ya que trabajan en un territorio aislado, limítrofe con el Parque Natural del Cabo de Gata, y sin transporte público.” valoran

Según fuentes municipales, la medida podría ser ejecutada durante el mes de Enero, en plena época de frío y lluvias. La alcaldesa, Esperanza Pérez Felices, ha declarado en diferentes ocasiones un “acuerdo con la patronal turística FITUR y la agraria, para eliminar dicho poblado, que interpretan que crea mala imagen exterior de los productos de las empresas hortofrutícolas y del turismo, ya que se encuentra en la carretera a San José, aunque durante este otoño, también han sido desalojados pequeños asentamientos” señalan.

Los residentes del Walili junto al Sindicato de Obreros del Campo -SAT, ya realizaron una marcha de protesta el pasado 25 de noviembre hasta el Ayuntamiento de Níjar. Reivindican que no se les desaloje mientras no se contemple una alternativa habitacional y, mientras tanto no sea una realidad, se les facilite el acceso a los servicios básicos de comunidad: agua potable, luz, recogida de basuras y saneamientos. Unidas-Podemos; Adelante Andalucía; Nación Andaluza: Asociación Pro Derechos Humanos de Almería, La Traiña; CGT, La Resistencia e Izar están en contra del desalojo.