Los mayores se gradúan tras un curso lleno de actividades

Manuela e Isabel están orgullosas. Muestran felices los diplomas que acreditan su participación en unos talleres que les han mantenido activas durante todo el año.

El Ayuntamiento de Níjar ha homenajeado a los mayores del municipio que desde el pasado otoño han participado en los dos cursos organizados.Con la presencia de los responsables de los cursos y los participantes, el Consistorio ha querido agradecer la implicación en todas las sesiones.“Son los mejores alumnos y los que más cariño merecen porque, sin duda, son los que más cariño dan”, han explicado en un emotivo mensaje, en el que han repasado los momentos vividos durante los nueve meses de talleres. Los cursos del Ayuntamiento pretenden integrar a la tercera edad y mantener en movimiento a las personas que han ayudado tanto al municipio a lo largo de su vida.

El interés de los responsables de los talleres es mantener la salud de los participantes con actividades físicas y no olvidar todo lo que han hecho para beneficio de Níjar.El curso que más participantes ha congregado ha sido el de gimnasia dirigida, que ha contado con la presencia de 200 mayores de las distintas pedanías del municipio.Para permitir la accesibilidad de los participantes y su mejor adaptación, las sesiones han sido itinerantes a lo largo de 15 centros de la zona.El objetivo de los encargados del curso ha sido el de reforzar la salud de los participantes y ayudarles, tanto física como mentalmente, a sobrellevar las consecuencias de la pandemia, que durante dos años les ha impedido poder realizar su vida con normalidad. El Consistorio ha querido garantizar que los participantes no olviden lo ocurrido en Níjar y su papel en la historia.Medio centenar de personas se han inscrito al taller de rehabilitación cognitiva, que ha logrado mantener la mente de los participantes en plena forma.Este curso ayuda a mantener la independencia de las personas así como su calidad de vida, favoreciendo las relaciones sociales y evitando los problemas emocionales que puedan surgir a partir de los recuerdos.Evitar perder la rutina y mostrarse integrado durante las sesiones es la clave para que el taller sea de gran utilidad.Al igual que ha ocurrido con el curso de gimnasia, el Ayuntamiento ha buscado la movilidad de las sesiones a través de once centros repartidos por las distintas zonas de Níjar.

Los cursos son una oportunidad para que los mayores del municipio fomenten nuevas habilidades y amplien sus amistades, llenando de actividad sus días tras dos años de restricciones por la pandemia.El Ayuntamiento aún no ha lanzado las ofertas para los cursos 2022-23, aunque el éxito de convocatoria de los talleres durante el pasado curso auguran más oferta de plazas. Níjar ha empezado el verano con una doble celebración. A la entrega de diplomas para los mayores, el Consistorio también ha celebrado a los jóvenes que han conseguido notas extraordinarias en la prueba de acceso a la Universidad y su puesta de bandas tras concluir el bachillerato en los institutos del municipio, un evento que tuvo lugar pocos días antes, consolidándose como el futuro del municipio para los próximos años.