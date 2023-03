Níjar pagará los 8,7 millones de La Fabriquilla con un crédito avalado

Pérez Felices. "Cobrarán quienes acrediten la propiedad y no los listos"

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, abogada de profesión, realizó, en el debate de este punto, un recorrido temporal de este farragoso y largo contencioso, desde la autorización en 1982 de un plan parcial en el sector de la barriada de La Fabriquilla, de 151.100 metros cuadrados, para la construcción de 150 viviendas y un hotel de lujo en primera línea de playa, y recordó que el proceso judicial se encuentra recurrido por el Ayuntamiento por un incidente de legalidad para que se clarifique la propiedad de estos terrenos

“ No sabemos quiénes son sus propietarios. Antes eran cuatro y ahora han aparecido 17 más- entre ellos un juez y el primer presidente del PP de la democracia- y parece ser que pueden aparecer más” señaló la primera edil. “ Quién tenga el título de propiedad y lo acredite con las escrituras, cobrará lo que le corresponde en virtud de esta sentencia, pero no los listos, con doble inmatriculación de fincas, que quieren aprovecharse”.

Pérez Felices destapó que el propio Ayuntamiento de Níjar y la Junta de Andalucía son propietarios de alguna parte de esta superficie. “Si tenemos que recurrir, recurriremos en defensa de los intereses municipales ”, señaló. “Lo que se debe, se va a pagar. Este contencioso viene de atrás- casi cuatro décadas- y el actual equipo municipal de gobierno no tiene culpa alguna”, declaró la portavoz del equipo municipal de gobierno socialista.

La operación de crédito con la que el ayuntamiento pagará esta indemnización millonaria, con cargo al Fondo de Impulso Económico, tiene dos años de cadencia y su vigencia es de 12 años, con un interés de 1 millón de euros al año. El Ayuntamiento ha recurrido al crédito porque el pago de la indemnización con fondos propios “pondría en riesgo el funcionamiento del día a día” según un informe de los técnicos municipales.