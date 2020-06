Níjar se prepara para la llegada de los turistas con encuentros con profesionales del sector

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez Felices, ha iniciado una ronda de contactos con profesionales y empresarios turísticos de la comarca de cara a la apertura de la temporada de verano, ante las extraordinarias perspectivas de ocupación que habrá en el litoral nijareño.

El equipo de gobierno trata así de adaptar la nueva situación que se dará tras la finalización del estado de alarma desde el consenso de todos. Aforos, movilidad o la demanda de refuerzos en servicios municipales son algunos de los puntos que ocupan y preocupan tanto a institución como a agentes turísticos, que han centrado el contenido de las reuniones.

En este sentido, la primera edil ha señalado que “teniendo en cuenta que nuestra libertad para disfrutar sólo tiene como límite el de derecho de los demás a sentirse seguros, la cuestión de aforos no tendrá más limitación que la de guardar las distancias de seguridad entre las personas que confluyan en un mismo lugar, ya sea calle, plaza, terraza o playa. Todo se puede resumir en la responsabilidad de cada uno de cumplir y hacer cumplir a los demás con conductas ejemplares”. La alcaldesa quiere zanjar las innumerables hipótesis sobre restricciones, medidas excepcionales o control de accesos, y al respecto ha señalado que “nadie va a intervenir o perturbar a nadie si las cosas suceden con normalidad, con orden y sin perder el respeto a la difícil situación sanitaria de la que venimos”.

En los últimos días se han mantenido encuentros con diversos colectivos de Agua Amarga, Las Negras o San José, pero ya están en agenda reuniones con agentes sociales y económicos de Rodalquilar, Las Isleta del Moro y demás puntos de la comarca de Níjar que tienen marcado perfil turístico. “Ellos - refiriéndose a profesionales y empresarios del sector hostelero-, pasan a ser ahora la primera línea de batalla, que hasta hace unos días han ostentado los sanitarios en los hospitales curando a los enfermos, pero llegado este momento son las empresas turísticas las que tendrán que iniciar la cura de ese otro efecto del Covid, que ha sido la inactividad económica. Son estas empresas las que van a poner a rodar nuevamente la economía, y necesitamos de ellas para recuperar la normalidad, reaprender a convivir. Cada idea, cada aportación que hagan va a ser escuchada y tenida en cuenta, y si está arropada por la unanimidad o un consenso notablemente mayoritario, tomaremos ese camino entre todos”.

Esperanza Pérez no cierra la puerta a que a lo largo de las semanas se puedan ir produciendo cambios o refuerzos en los servicios municipales atendiendo a la demanda que surja, ya que todos los participantes en los encuentros coinciden en que este verano se trabajará sobre un terreno totalmente desconocido. En este sentido la alcaldesa ha mostrado su total disposición a establecer planes de actuación flexibles, que permitan corregir sobre la marcha cualquier carencia o necesidad.

Sin limitaciones

“En Níjar no hay más limitaciones que las que establezca la ley, y a partir de la Fase 3 entraremos en un escenario de seminormalidad. Entiendo las dudas sobre cuántas personas pueden entrar en una u otra playa, pero la cuestión no será tanto el número como que se mantengan las distancias de seguridad. En cualquier caso ese control dependerá de los vigilantes de la Junta, y por encima de ello el Ayuntamiento, y que de eso no le quepa duda a nadie, estará ahí para defender los derechos de todas y todos los nijareños”.

La campaña turística en Níjar ya está totalmente preparada, con los planes de playas presentados y servicios de salvamento y socorrismo programados, incluso se trabaja con la previsión de que esta temporada pueda ser más larga de lo normal por un posible escalonamiento de la llegada de turistas nacionales y extranjeros en diferentes periodos. Para estos supuestos el Ayuntamiento contará con el asesoramiento y consenso del sector a la hora de tomar medidas que puedan ayudar a prolongar esa temporada que comienza en los próximos días.