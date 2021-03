Nueva campaña online del reciclaje en el contenedor de color amarillo en Níjar

El Ayuntamiento de Níjar ha puesta en marcha una campaña informativa y de sensibilización ciudadana sobre la importancia medio ambiental del reciclaje de residuos sólidos urbanos, a través de la web municipal y bajo el lema: “¡Quiérete, quiere a Níjar! Cuida a Níjar”.

La campaña incide en la labor municipal en favor del reciclaje de residuos y la necesaria colaboración y concienciación de la ciudadanía en este proceso, y se centra en el contenedor de color amarillo, destinado a la recepción de envases de plástico, latas o envases tipo brik.

La relación de envases de plástico para los que está dirigido este contenedor incluye botellas y garrafas de agua, de refrescos, de aceite; aros que sujetan los packs de latas; envases de yogur; de mantequilla; bandejas de “corcho blanco”; botes de productos de limpieza, detergentes líquidos; envases de cosméticos; gel y champú: tapas y tapones de plástico...

Las bolsas de comercios y envoltorios, papel film (aluminio), envases tipo blister forman parte del listado de envases que han de de depositarse en este contenedor. Los envases tipo brik, de leche y zumo, vino o aceite también están incluidos entre la relación de residuos de este contenedor amarillo. Ocurre lo mismo con los envases metálicos como son latas de bebidas, botes de conserva, aerosoles, bandejas y papel de aluminio, chapas y tapas metálicas...

Existen otros tipo de residuos que resulten incompatibles con el uso que se le ha dado a este contenedor. La nómina de objetos que no se deben de depositar en estos recipientes incluye los envases de vidrio, cartón; periódicos; revistas; juguetes de plástico y biberones; guantes de goma y utensilios de cocina; pequeños electrodomésticos; cajas de fruta o cubos de plástico... Además de cualquier objeto de plástico que no sea un envase o que no forme parte de un embalaje.