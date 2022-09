Obras de limpieza para la prevención de posibles lluvias torrenciales en Níjar

El Ayuntamiento de Níjar está acometiendo un ambicioso plan de limpieza de cauces, desagües o imbornales y ramblas, con el propósito de minimizar los efectos de las lluvias torrenciales que acostumbrar a darse de una forma cíclica en la comarca, entre los meses de septiembre y octubre.

Las distintas cuadrillas organizadas por los servicios municipales están actuando en todos los núcleos de población, pero también en las zonas de cultivo, como en el cauce de La Pared y Las Huérfanas, otros que desembocan en la Rambla Artal o caminos como el de Los Grillos, donde también se ha desbrozado el trazado colindante como en el de Las Canteras. Se trabaja en desagües en los que, como el del paraje Bermejo, no registraron caudal alguno en los últimos años, pero igualmente han sido limpiados en previsión de lluvias de mayor intensidad, como las Danas de final de verano.

El plan municipal de Níjar para la prevención de lluvias 2022, contempla actuaciones puntuales en más de 20 lugares denominados como críticos, además de la limpieza de imbornales. “Es un plan que, aunque se desarrolla cada año, en esta ocasión hemos redoblado los esfuerzos ante los constantes avisos de que el cambio climático y un verano excesivamente caluroso pueden ser el preludio de lluvias más intensas" ha declarado la alcaldesa nijareña.

Y ha añadido: "Puede que caigan o que no, pero el trabajo está hecho. Esto no quiere decir que no tomemos cada uno las precauciones que debemos tomar, porque por mucho que hagamos, mejoremos o limpiemos, jamás seremos capaces de poder prever ni la intensidad ni el camino por el que las aguas buscarán una salida natural hacia las ramblas, o que en éstas no se encuentren obstáculos que no deberían estar y que puedan taponar esos cauces”.

“ Es muy importante que todos colaboremos en mantener limpias esas ramblas, independientemente de lo que el Ayuntamiento haga en los núcleos urbanos, o la Junta de Andalucía en las ramblas” ha añadido la primera edil.