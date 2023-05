La Patrona de Huebro se muda a la Villa de Níjar durante una semana

La costumbre de lleva flores a la Virgen del Rosario

La devoción y fe que les procesan en Huebro, en su condición de Parona de este pequeño barrio, otrora origen de la comarca, y en la Villa de Níjar a la Virgen del Rosario ha dado lugar a una serie de costumbres que con el paso del tiempo se han consolidado como tradiciones que ha Asociación Vecinal de Huebro ha recogido en su cuenta oficial de facebook.



Una de estas costumbres giraba en torno a la Virgen del Rosario cuando llegaba el mes de mayo. “La sagrada imagen de nuestra Patrona bajada de su camarín y era puesta en un altar efímero que la gente del pueblo adornada con sus mejores macetas que con mimo habían cuidado para esta fecha” recuerda.

Y añaden: “Una de las cocas bonitas de esta costumbre era que todos los niños y niñas diariamente le llevaban ramitos de flores que cogían del campo, del Marchal, de la zanja e incluso las violetas que nacían en las acequías, Todas estas flores iban acompañadas de poesías que le dedicaban a la Virgen. Una de esta decía: “Como soy pequeñita y tengo poca voz aquí estoy para decirte viva la Madre de Dios”.

Otra de las costumbres también tenía que ver con las flores. “ Consistía en poner en las puertas o ventanas de las mocitas ramas de naranjo, peral, limonero u olivo, Cada planta simbolizaba algo, una que era buena niña o que era graciosa”.

Pero no todo era bueno. “También podrían poner pencas e higueras, cuyo significado no era tan bueno y por eso los padres se tiraban toda la noche vigilando para que no las pusiesen, pero rara vez ocurría. Al romper el día del Domingo de Resurrección se hacia la procesión de huerto y al finalizar se celebraba en los bancales comiendo habas y bacalao” evocan,