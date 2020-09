El Plan Económico- Financiero de Níjar reparte aprobados y suspensos

El Ayuntamiento de Níjar dispone de su hoja de ruta desde el 23 de julio cuando aprobó en sesión plenaria, la última celebrada desde entonces, el Plan Económico-Financiero 2020/21 con los votos del equipo de gobierno (11) y Adelante Níjar, y las 9 abstenciones de PP y Vox.

El consistorio estaba obligado a la aprobación de este Plan Económico- Financiero. El erario municipal “cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, pero incumple la regla de gasto”, según un informe de la Intervención Municipal de fecha de 30 de abril de 2020 sobre la liquidación presupuestaria de este ejercicio económico 2020. Este Plan Económico Financiero para el 2020 - 2021 “recogerá las medidas de ingresos y gastos necesarios para cumplir esta regla de gasto”, según señaló la concejal Yolanda Lozano Salinas, portavoz del grupo municipal socialista.

Lozano recordó este informe de intervención para enmarcar la necesidad de aprobar este nuevo Plan Económico-Financiero. “El Ayuntamiento de Nïjar ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria en el ejercicio de 2019 y el objetivo establecido en el Plan Económico Financiero 2019 - 2020. El año 2019 es el primero de vigencia del mismo, que finalizará con el cierre del presupuesto 2020”.

“El incumplimiento de la regla de gasto y/o del objetivo de estabilidad presupuestario al cierre el ejercicio económico 2020 conllevaría la obligación de adoptar un acuerdo de no disponibilidad que habría de formar parte de un nuevo Plan Económico Financiero para el periodo 2021 - 2022 añadió antes de lanzar una sentencia definitiva: “Para evitar esa situación, este equipo de gobierno es recomendable que continúe con su esfuerzo de eficiencia y austeridad en la gestión económica, que han de permitir alcanzar el objetivo planteado por el vigente Plan Económico Financiero 2019 - 2020”.

El consistorio nijareño presenta, en la actualidad, un remanente positivo de 1.762.528.08 euros con las consignaciones de gastos de este ejercicio, según un informe emitido por la Intervención del Ayuntamiento el 24 de febrero de 2020, a efectos del expediente de aprobación del presupuesto de 2020 ejercicio. Este superávit le permite cumplir “el objetivo de estabilidad presupuestaria con una capacidad de financiación de 853.740,81 euros y cumplir la regla de gasto con una holgura de 1.088.542,52 euros”, según este mismo informe.

Lozano echo la vista atrás y recordó los pasos dados por el equipo de gobierno. “El Plan Económico Financiero 2019 - 2020 no resultó factible la inclusión, como medida de un acuerdo de no disponibilidad por incumplimiento de la regla de gasto en el Plan Económico Financiero 2017 - 2018. Durante el ejercicio 2019 no resultó posible la adopción del acuerdo de no disponibilidad de crédito dado que el elevado grado de ejecución del presupuesto del ejercicio económico 2019 no permitía contar con crédito disponible para adoptar el acuerdo de no disponibilidad”.

“Ante esta indisponibilidad, al objeto de conseguir el cumplimiento de las reglas fiscales en los ejercicios económicos 2019 - 2020, se elaboró el Plan Económico Financiero 2019 - 2020” explicó Lozano.