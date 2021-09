El Pleno de Níjar exige a la Junta reestablecer el bus escolar del CEIP La Atalaya

Los padres recogen firmas de apoyo y el sindicato Ustea habla de agravio comparativo

Ka Asociación de Padres y Madres de alumnos /as del CEIP La Atalaya ha recurrido a la recogida de firmas en el portal Change.org ante lo que entienden es una “injusticia” de la Delegación de Educación de Almería.

“ Han eliminado su ruta escolar de 7 plazas tras cinco años, con el mismo chofer y monitora que los llevan tratando y pretenden que metamos a nuestros hijos/as en un transporte ordinario con otros 60 niños y un monitor para todos, las alteraciones audiovisuales derivan en crisis nerviosas en nuestros hijos/as, llegando incluso a autolesionarse “ comentan. “Quieren que nuestros hijos/as pierdan una hora lectiva al día y lleguen a su casa a las 16:30 horas, en algún caso. Nos coaccionan con dejar sin servicio de recogida de transporte al resto del alumnado del CEIP -180 alumnos- si no transigimos con sus nuevas imposiciones y con cambiar a nuestros hijos de CEIP, perdiendo así a sus compañeros, profesoras/es, sus rutinas tan necesarias para ellos” señalan.

El sindicato Ustea apoya y reivindica “ la necesidad de un transporte específico, ya que si su entorno no es estable, estos niños/as tienden a autolesionarse o golpear a los que están a su alrededor. Este servicio se sigue dando en otros centros como el CEIP Saramago de Vicar. No sabemos si esta diferencia de servicios a los alumnos discapacitados de la provincia se debe a factores técnicos, legales o de otra índole socio política”, señalan en una nota. Recuerda que artículo 16.2 del Decretó sobre el servicio complementario de transporte escolar “será utilizada preferentemente para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo cuya discapacidad dificulte su desplazamiento al centro, de acuerdo con lo que establezca el dictamen de escolarización”.