El Pleno declara de “especial interés municipal” las afecciones del ‘Gloria’

“La situación es muy compleja por el número de personas afectadas y las familias que lo ha perdido todo, Estamos en negociaciones con instituciones y entidades bancarias para paliar el doble golpe económico que ha supuesto los efectos del ‘Dana’ y ‘Gloria’ y que se estiman en 2.000 hectáreas afectadas y 600 en el suelo . Instar a las instituciones con una nueva decisión plenaria representaría un paso atrás y no es conveniente aprobar acuerdos que ya se han alcanzado con anterioridad”, según la primer edil.

López Sevilla desautoriza a su portavoz de Vox

No hay sesión plenaria de la Corporación de Níjar sin algún ‘sucedido’. La de ayer no fue una excepción. Se hizo esperar, pero llegó sobre la bocina después de que la alcaldesa, la socialista Esperanza Pérez Felices, había dado por finalizada la sesión. La concejal de Vox, María Isabel López Revilla, afeó a José Jerez Fernández, uno de sus dos compañeros de partido y quien ejerce de portavoz de la formación en los Plenos. “Esta movilización no estaba autorizada por la organización”, destapó López Revilla.



La confidencia dejó en muy mal lugar a Jeréz Fernández quien, en compañía de su otro compañero de formación, Juan Montoya Moreno, y dos simpatizantes del partido, saludaron la reciente visita a Níjar del Ministro de Agricultura, Luis Planas, con una pancarta bajo el lema. “Soluciones ya”, que desplegaron de forma pública y notoria desde una glorieta.



Esperanza Pérez Felices le recordó este hecho como respuesta a la petición/ruego/denuncia de Jérez Fernández por la supuesta falta de tacto y de protocolo al no haber sido invitado por la alcaldía al acto institucional de la visita del Ministro.



“Le rogaría que para próximas ocasiones, este grupo político fuera informado e invitado”, declaró el portavoz de Vox. “La presencia del Ministro era conocida con anterioridad, pero Vd. no preguntó y prefirió irse a una glorieta con otros y desplegar una pancarta, con lo que supone de mala imagen para el municipio y el Ministro, del que necesitamos su ayuda”, le espetó la primera edil como respuesta.

No es la primera vez que López Sevilla contraviene a sus dos compañeros. De hecho, en un total de siete ocasiones desde que se inició la presente legislatura ha votado de forma diferente y se ha saltado la disciplina de voto de Vox para sorpresa de los otros dos electos de la formación.