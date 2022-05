La construcción de un hotel ‘mancha’ la Rambla y la Playa de San José, en Níjar

La construcción de un hotel en la calle San José, la principal de esta barriada, se encuentra en el origen del aspecto que presentan la Rambla de los Frailes y el agua de la propia playa, con una tonalidad arcillosa que ha derivado en todo un lodazal, según explicó la alcaldesa de los nijareños/as, Esperanza Pérez Felices, en el apartado de ruegos y preguntas de la sesión plenaria de la Corporación Municipal de anteayer.

“No son aguas sucias, sino limpias y vienen como resultado de las obras de un hotel y del nivel freático. Esas aguas no pueden ir evidentemente a la red de saneamiento y tienen que irse a las aguas pluviales y van directamente a la Rambla de San José que conduce al mar. Las lluvias han aumentado el nivel de estas aguas, aparte del nivel freático que ha nacido en el sótano del futuro hotel, cuya superficie es de 400 metros y 7 de profundidad” aclaró la primera edil.

Pérez Felices añadió: “Al Ayuntamiento le preocupa el tema y hemos hablando con la empresa constructora durante la semana pasada. El viernes de la semana pasada, se suponía que se iba a cortar el vertido porque se había rellenado el hormigón en el fondo de este sótano”.

La presidenta de la Corporación Municipal se personó el pasado domingo en estas obras. “Pude comprobar que ese día había como un metro de agua sobre el cemento. Hemos hablado de nuevo con la empresa y mañana- por el martes- tengo intención de girar una visita a la zona con un técnico, no a hablar con los vecinos, sino a ver la obra. Las paredes no las tienen hormigonadas y queda el sellado del sótano. El agua no se ha cortado porque ha seguido saliendo”.

Las previsiones municipales cuando finalice el vertido pasan “por baldear, echar el asfalto de la rambla de acceso y cuando se terminen estas dos cuestiones, entrara la Demarcación de Costas a arreglar el tema de la arena de la playa porque desde el Ayuntamiento no podemos echar arena al tratarse de u Parque Natural”. “Antes si se podía echar, pero desde que está el Partido Popular en el Gobierno de Andalucía no podemos echar ni una gotita de arena. Comprendo que en algunas no se pueda hacer, pero no es el caso de la playa de San José. Se podría echar unos camiones, pero se puede producir un desastre natural si se echa un camión de arena para arreglar aquello”, ha señalado la alcaldesa de los nijareños desde 2015, en un tono airado y de una forma irónica.