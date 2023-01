Residentes de Walili, poblado chabolista de Níjar, piden ser realojados en el municipio

Sostienen que la alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, se comprometió al realojo de “todos” los moradores del poblado, aunque lamentan que “a día de hoy no se sabe cómo lo hará”. Mantienen que en la reunión mantenida con la Plataforma Derecho a Techo el pasado 12 de enero, la alcaldesa “garantizó” el realojo de todos los residentes antes de llevar a cabo el desalojo, y aseguró que “ todas las personas podrán residir en alojamientos temporales mientras que los Servicios Sociales municipales no finalicen la gestión de un alojamiento digno y permanente para cada una”.

IU pide una pausa para trabajar por un protocolo previo por escrito "claro y conciso"

La coordinadora de Izquierda Unida en Almería, María Jesús Amate, no comprende “la prisa que tienen de la noche a la mañana para desalojar en pleno invierno a una población que vive en extrema pobreza cuando existen subvenciones de la Unión Europea a Níjar para trabajar en otro sentido”. IU solicita una pausa en la tramitación para trabajar en un protocolo “por escrito, claro y conciso, que dé una protección a todas estas personas. No nos cabe duda de quien tenga un poco de sensibilidad y empatía hacia los Derechos Humanos no tendrá problema en sentarse y trabajar en un protocolo por escrito para que los habitantes de El Walili o Los Nietos no ven vulnerados sus derechos más básico y el nombre de Níjar no quede único a una de